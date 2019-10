NHL: Boston natiahol víťaznú šnúru, Chára asistoval

výsledky:

Boston - San Jose 5:1 /Chára za domácich 0+1/,

Carolina - Calgary 2:1,

Pittsburgh - Philadelphia 7:1,

Toronto - Washington 3:4 pp,

Detroit - Edmonton 3:1,

New York Rangers - Tampa Bay 4:1,

Nashville - Chicago 3:0,

Dallas - Minnesota 6:3,

Anaheim - Winnipeg 7:4

New York 30. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára prispel asistenciou v noci na stredu v zámorskej NHL k víťazstvu domáceho Bostonu Bruins nad San Jose Sharks 5:1. Štyridsaťdvaročný obranca strávil na ľade strávil 18:02 minúty, pripísal si aj dva plusové body a dve trestné minúty. Brankár Jaroslav Halák bol na striedačke. "Medvede" vyhrali štvrtýkrát v sérii.Chára prihral v 37. minúte na piaty gól Bostonu a podarilo sa mu bodovať v druhom stretnutí za sebou. V tomto ročníku má na konte štyri body (2+2). V ešte lepšej forme je jeho spoluhráč David Pastrňák, ktorý strelil gól, pridal asistenciu a bodoval v desiatom zápase v rade. S dvanástimi zásahmi je na čele tabuľky strelcov súťaže. Bruins nastúpili bez slovenského útočníka Petra Cehlárika, keď ho po dueli s New Yorkom Rangers poslali späť na farmu do Providence.Tampa Bay aj s Erikom Černákom podľahla na ľade New Yorku Rangres 1:4. Slovenský obranca odohral 19:32 minúty. "Bleskom" sa v úvode tejto sezóny príliš nedarí, na konte majú päť víťazstiev z jedenástich stretnutí a v tabuľke Východnej konferencie sú na 10. mieste.Postupne sa zlepšuje Dallas. Stars doma zdolali Minnestou Wild 6:3 a dosiahli štvrtý triumf v uplynulých piatich zápasoch. Hetrikom a asistenciou sa blysol ruský útočník Alexander Radulov. Slovenský obranca Andrej Sekera chýbal pre zranenie.Tomáš Jurčo figuroval iba vo štvrtom úroku Edmontonu, Oilers prehrali v Detroite 1:3.