NHL: Chára pomohol asistenciou pri výhre Bostonu

NHL - sumáre:



WASHINGTON CAPITALS - VANCOUVER CANUCKS 1:2 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 3. Vrána (Eller) - 14. Pettersson (Miller, Hughes), rozh. nájazd Horvat. Brankári: Holtby - Markström, strely na bránku: 33:33, 18.573 divákov.



PHILADELPHIA FLYERS - CALGARY FLAMES 2:3 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 0:1)

Góly: 34. Voráček (Sanheim, Couturier), 57. Hayes (Farabee) - 42. Mangiapane (Backlund), 59. Lindholm (Andersson, Gaudreau), rozh. nájazd Tkachuk. Brankári: Hart - Rittich, strely na bránku: 38:27, 17.198 divákov.



LOS ANGELES KINGS - ARIZONA COYOTES 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Góly: 23. Kopitar (Doughty, Kempe), 59. Prochorkin (Roy, Walker) - 11. Kessel (Keller, Stepan), 36. Crouse (Söderberg, Hinostroza), 58. Fischer. Brankári: Quick - Raanta, strely na bránku: 45:19, 15.912 divákov.



BOSTON BRUINS - MINNESOTA WILD 5:4 pp (0:1, 2:2, 2:1 - 1:0)

Góly: 25. DeBrusk (CHÁRA, Ritchie), 40. Marchand (Krug, Bergeron), 59. Krejčí (Bergeron, DeBrusk), 59. Krejčí (Bergeron, Krug), 63. Krug (Bergeron, Marchand) - 9. Zucker (Hunt, Zuccarello), 27. Rask (Spurgeon, Suter), 35. Staal (Suter, Zuccarello), 46. Fiala. Brankári: Rask - Stalock, strely na bránku: 39:36, 17.850 divákov.



CAROLINA HURRIANES - FLORIDA PANTHERS 4:2 (2:2, 1:0, 1:0)

Góly: 10. Pesce (Teräväinen, Edmundson), 15. Nečas (Hamilton, Slavin), 38. Hamilton (Teräväinen, Svečnikov), 59. Svečnikov (Teräväinen, Aho) - 9. Ekblad (Acciari), 9. Boyle (Sceviour, Stralman). Brankári: Mrázek - Bobrovskij, strely na bránku: 34:23, 18.159 divákov.



COLORADO AVALANCHE - TORONTO MAPLE LEAFS 3:5 (1:4, 1:0, 1:1)

Góly: 1. MacKinnon (Johnson, Kadri), 31. Burakovsky (Donskoi, Kadri), 47. Ničuškin (Cole) - 10. Shore (Engvall, Holl), 11. Matthews (Barrie, Dermott), 14. Barrie (Nylander, Matthews), 18. Kapanen (Spezza, Muzzin), 60. Hyman. Brankári: Grubauer (21. Francouz) - Andersen, strely na bránku: 37:28, 18.137 divákov.



MONTREAL CANADIENS - NEW YORK RANGERS 5:6 (3:0, 1:3, 1:3)

Góly: 3. Domi (Suzuki, Lehkonen), 10. Lehkonen (Armia, Reilly), 20. Domi (Suzuki, Chiarot), 23. Weber (Chiarot, Hudon), 46. Lehkonen (Domi) - 27. Chytil (Panarin, Skjei), 28. Bučnevič (Howden), 30. Lemieux (Fox, Trouba), 46. Panarin (Kreider, Strome), 49. Lemieux (Howden, Skjei), 53. Trouba (Strome). Brankári: Price - Georgiev, strely na bránku: 43:34, 21.302 divákov.





NEW JERSEY DEVILS - DETROIT RED WINGS 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Góly: 24. Palmieri (Hall, Vatanen), 45. Butcher (Hischier), 47. Coleman, 56. Hall, 60. Coleman (Wood, Hayden) - 24. Hirose (Bowey). Brankári: Domingue - Bernier, strely na bránku: 34:20, 16.514 divákov.



TAMPA BAY LIGHTNING - ANAHEIM DUCKS 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Góly: 17. Point (Rutta, Conacher), 26. Kučerov (Cirelli, Killorn), 33. Point (Hedman, Vasilevskij), 35. Maroon (Paquette, Sergačov), 47. Cirelli (Kučerov, Hedman), 58. Palát (Shattenkirk, Gourde) - 18. Grant, 28. Rakell (Getzlaf, Fowler). Brankári: Vasilevskij - Miller, strely na bránku: 27:38, 19.092 divákov.





WINNIPEG JETS - COLUMBUS BLUE JACKETS 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)

Góly: 9. Wheeler (Roslovic, Kulikov), 26. Ehlers (Wheeler), 35. Perreault (Lowry, Copp), 59. Copp - 5. Dubois (Jenner, Bjorkstrand), 27. Jones (Werenski, Atkinson), 28. Nyquist (Bjorkstrand, Foligno). Brankári: Brossoit (49. Hellebuyck) - Merzlikins, strely na bránku: 31:35, 15.325 divákov.



DALLAS STARS - CHICAGO BLACKHAWKS 2:1 pp a sn (1:1, 0:0, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 15. Hintz (Klingberg, Radulov), rozh. nájazd Pavelski - 18. Määttä (DeBrincat, Kane). Brankári: Chudobin - Lehner, strely na bránku: 41:39, 18.532 divákov.





ST. LOUIS BLUES - NASHVILLE PREDATORS 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Góly: 14. Kostin (Schenn), 57. Schwartz (Pietrangelo, Perron) - 1. Forsberg (Arvidsson, Josi), 4. Ekholm (Granlund, Fabbro), 19. Sissons (Olivier, Watson), 60. Järnkrok (Watson, Ellis). Brankári: Binnington - Saros, strely na bránku: 26:43, 18.096 divákov.





VEGAS GOLDEN KNIGHTS - EDMONTON OILERS 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

Góly: 20. Eakin (Holden), 35. Theodore - 6. McDavid (Draisaitl, Kassian), 16. Bear (Draisaitl, Kassian), 33. Granlund (Haas, Russell), 43. McDavid (Draisaitl). Brankári: Fleury - Smith, strely na bránku: 27:31, 18.319 divákov.



SAN JOSE SHARKS - NEW YORK ISLANDERS 2:1 pp (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)

Góly: 27. Sörensen (Ferraro, Thornton), 63. Couture (Kane, Burns) - 28. Cizikas (Pelech, Pulock). Brankári: Jones - Varlamov, strely na bránku: 26:28, 16.471 divákov.



Slováci v akcii:



Zdeno Chára (Boston) 17:57 0 1 1 +1 0 6

Richard Pánik (Washington) 11:10 0 0 0 0 2 2

Tomáš Tatar (Montreal) 13:57 0 0 0 -2 4 0

Erik Černák (Tampa Bay) 16:58 0 0 0 -1 0 2

Andrej Sekera (Dallas) 19:02 0 0 0 0 1 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 24. novembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára pomohol v noci na nedeľu v zámorskej NHL jednou asistenciou k domácemu víťazstvu Bostonu nad Minnesotou 5:4 po predĺžení. Pre kapitána Bruins to bol desiaty bod (4+6) v 23 tohtosezónnych vystúpeniach. Jeho krajan Jaroslav Halák bol opäť na striedačke, v bránke "medveďov" sa predstavil Fín Tuukka Rask.Halák mal nastúpiť medzi žŕdky, ale ochorel a tak sa napokon do bránky postavil tretíkrát za sebou Rask.zavtipkoval tréner Bruce Cassidy pre klubový web Bruins. Minnesota mala v zápase neustále navrch, viedla 3:1 a 4:2, ale Boston predviedol skvelý finiš. V záverečnej dvojminútovke riadneho hracieho času zmazali Bruins dvojgólové manko, keď dvakrát pri hre bez brankára skóroval český center David Krejčí. Obrat dokonal v predĺžení navrátilec do zostavy Torey Krug, ktorý skóroval po nádhernom sóle cez celé klzisko.povedal pre nhl.com 28-ročný obranca, ktorý sa do zostavy vrátil po päťzápasovej pauze spôsobenej zranením dolnej časti tela. Boston vyhral tretíkrát za sebou a minimálne bod získal v uplynulých siedmich dueloch.povedal útočník Wild Zach Parise. Chára strávil na ľade takmer 18 minút, pripísal si šiestu asistenciu v sezóne, keď jeho strelu od modrej tečoval Jake DeBrusk a vyrovnal na 1:1. Kapitán Bruins zaznamenal plusový bod, ale aj šesť trestných minút a jeho vylúčenie na 2+2 za vysokú hokejku potrestal gólom na 3:1 z pohľadu hostí Eric Staal.V ďalšom zápase Montreal s Tomášom Tatarom neudržal proti New Yorku Rangers náskok 4:0 a prehral doma s "jazdcami" 5:6. Rangers otočili zápas zo štvorgólového manka štvrtýkrát v klubovej histórii, naposledy sa im to podarilo v sezóne 1991/92. Canadiens vyhrali prvú tretinu 3:0 a v úvode druhej pridal ďalší gól obranca Shea Weber. Hostia potom tromi gólmi v priebehu troch minút a dvadsiatich sekúnd znížili na 3:4 a hoci Artturi Lehkonen svojím druhým gólom v zápase dal Canadiens ešte raz dvojgólový náskok (5:3), záver patril hosťom. "Jazdci" pridali ďalšie tri góly a tešili sa z víťazstva.povedal strelec dvoch gólov Rangers Brendan Lemieux. Montreal nevyhral už v štyroch zápasoch.uviedol tréner "Habs" Claude Julien. Tatar bol na ľade 13:57 minúty, zaznamenal dve mínusky a štyri strely na bránku.Tampa Bay s Erikom Černákom si poradila s Anaheimom 6:2. Slovenský obranca odohral takmer 17 minút a v závere si po šarvátke viacerých hráčov pripísal menší trest za hrubosť. Incident naštartoval robustný nemecký zadák Ducks Korbinian Holzer, ktorý Černáka zrazil na ľad krosčekom a následne mu pridal niekoľko ďalších rán hokejkou. Z ostrej strkanice pri mantineli napokon najhoršie obišiel útočník Anahaimu Nick Ritchie, ktorý dostal za krosček okrem menšieho aj osobný trest. Černák nebodoval, pripísal si len mínusku a rozdal dva "hity". Brankár Lightning Andrej Vasilevskij chytil 36 striel a zaznamenal 132. víťazstvo v drese Tampy Bay, čím sa v počte výhier dostal na prvé miesto v klubovej histórii pred Bena Bishopa.Radosť z triumfu mal aj ďalší slovenský obranca Andrej Sekera, ktorého Dallas zdolal Chicago 2:1 po samostatných nájazdoch a natiahol sériu víťazstiev už na šesť zápasov. Minimálne bod získali Stars v jedenástom stretnutí za sebou. Veľký podiel na úspechu mal brankár Anton Chudobin, ktorý zneškodnil 38 streleckých pokusov hostí. V riadnom čase skóroval za Dallas Roope Hintz a gólovo tak ozdobil svoj návrat po sedemzápasovej pauze spôsobenej zranením. V nájazdoch sa presadili Joe Pavelski a Tyler Seguin.poznamenal tréner Stars Jim Montgomery. Útočník Chicaga Patrick Kane zaznamenal asistenciu a bodoval v dvanástom zápase za sebou. Sekera bol na ľade 19 minút a dve sekundy, zaznamenal jednu strelu a dva "hity".Washington prehral doma s Vancouverom 1:2 po nájazdoch, jediný úspešný exekútor v nich bol až v siedmej sérii útočník hostí Bo Horvat. Slovenský krídelník Richard Pánik odohral za Washington viac ako 11 minút, pripísal si dva strelecké pokusy a v prvej tretine aj menší trest za podrazenie. V riadnom hracom čase padli oba góly ešte v prvej časti, na zásah domáceho Jakuba Vránu odpovedal Elias Pettersson, keď potrestal práve Pánikovo vylúčenie. Pre Capitals to bola druhá prehra za sebou. Hrdinom hostí bol brankár Jacob Markström, ktorý zlikvidoval 32 striel a sedem nájazdov.Calgary ukončilo sériu šiestich prehier, keď vyhralo na ľade Philadelphie 3:2 po nájazdoch. Autorom víťazného zásahu bol Matthew Tkachuk.Toronto vyhralo aj druhý zápas pod vedením nového trénera Sheldona Keefea, keď triumfovalo na ľade Colorada 5:3. Gólom a asistenciou sa pod to podpísal bývalý hráč Avalanche Tyson Barrie. S 307 bodmi najproduktívnejší obranca v histórii Avalanche/Quebec Nordiques nastúpil proti "lavínam" prvýkrát od júlovej výmeny za Nazema Kadriho. Do streleckej listiny sa zapísal aj ruský útočník Colorada Valerij Ničuškin a ukončil 92-zápasové čakanie na gól. V NHL skóroval prvýkrát od 4. marca 2016.LA Kings nestačili na Arizonu Coyotes (2:3) a prerušili päťzápasovú víťaznú sériu na domácom ľade. V bránke "kojotov" exceloval Antti Raanta, ktorý chytil 43 striel. O víťazstve Winnipegu nad Columbusom (4:3) rozhodol necelé dve minúty pred koncom Andrew Copp, keď potrestal veľkú chybu Elvisa Merzlikinsa. Lotyšský brankár sa tak nedočkal prvého víťazstva v NHL ani vo svojom šiestom zápase.Brankár Louis Domingue doviedol New Jersey vo svojom prvom štarte v novom pôsobisku k víťazstvu 5:1 nad Detroitom, keď predviedol 19 úspešných zákrokov. Devils ho získali 1. novembra výmenou z Tampy Bay. Red Wings dohrali duel bez svojho najproduktívnejšieho hráča Anthonyho Manthu, ktorý sa zranil v prvej tretine.Sériu šiestich prehier preťali hokejisti Nashvillu, keď vyhrali na ľade obhajcov Stanleyho pohára St. Louis 4:2. Góly Predators strelili Filip Forsberg, Mattias Ekholm, Colton Sissons a Calle Järnkrök, brankár Juuse Saros zaznamenal 24 zákrokov. Prvý gól v kariére NHL strelil za Blues Klim Kostin. Zápas nedohral útočník "predátorov" Viktor Arvidsson, ktorého v prvej tretine nebezpečne krosčekoval Robert Bortuzzo. Obrancu St. Louis čaká vypočúvanie na oddelení hráčskej bezpečnosti a hrozí mu dištanc.Edmonton vyhral na ľade Vegas 4:2, v meste "hriechu" úradovali dve najväčšie hviezdy Oilers a najproduktívnejší hráči celej NHL Connor McDavid (2+0) a Leon Draisaitl (0+3). Kapitán kanadského tímu McDavid bodoval v desiatom stretnutí za sebou, Draisaitl nazbieral v posledných 15 dueloch 31 bodov."Žraloci" zo San Jose zdolali na domácom ľade New York Islanders 2:1, keď v predĺžení rozhodol Logan Couture. "Ostrovania" zastavili víťaznú sériu, trvala päť zápasov, ale v riadnom čase neprehrali už 17 duelov. Sharks nastúpili len s jedenástimi útočníkmi a siedmimi obrancami, pretože im pre zranenie chýbali Tomáš Hertl a Melker Karlsson.