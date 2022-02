Hokejisti Chára a Tatar asistovali v NHL

výsledky NHL:



Buffalo - New York Islanders 6:3 /za hostí Chára 0+1/,

New Jersey - Tampa Bay 3:6 /za domácich Tatar 0+1/,

New York Rangers - Boston 2:1 pp a sn,

Ottawa- St. Louis 2:5,

Pittsburgh - Philadelphia 5:4 pp,

Nashville - Washington 1:4,

Calgary - Columbus 6:2 /za domácich Ružička 1+0/,

Colorado - Dallas 1:4,

Los Angeles - Edmonton 1:0 v 2. tretine

New York 16. februára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára si v noci na stredu v NHL pripísal na konto asistenciu. New York Islanders však podľahli na ľade Buffala Sabres 3:6. Chára strávil na ľade 17:36 min. a mal mínusový bod. Tomáš Tatar asistoval pri domácej prehre New Jersey s Tampou Bay 3:6, Devils nevyužili náskok 3:1. Slovenský hokejista Adam Ružička prispel v noci na stredu v NHL gólom k víťazstvu Calgary nad Columbusom 6:2. V 47. minúte po prihrávke Trevora Lewisa zvýšil na 5:1 na Flames, štatistiky si vylepšil o plusový bod.Tatar zaznamenal mínusku rovnako ako obranca Tampy Erik Černák. Tatarovmu spoluhráčovi Mariánovi Studeničovi pribudli do štatistík dva mínusové body. Washington s Martinom Fehérvárym triumfoval na ľade Nashvillu 4:1. Sidney Crosby vsietil jubilejný 500. gól v drese Pittsburghu Penguins a prispel k víťazstvu nad Philadelphiou 5:4 po predĺžení. Crosby sa druhým hráčompo legendárnom Mariovi Lemieuxovi, ktorý dosiahol 500-gólovú hranicu.