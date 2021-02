NHL: Chára strelil gól Bostonu, Caps premrhali trojgólový náskok

New York 2. februára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára zaznamenal v novom ročníku NHL druhý presný zásah, ktorý mal pre neho špeciálnu príchuť. Štyridsaťtriročný obranca Washingtonu ním v 14. minúte otvoril skóre súboja proti svojmu bývalému dlhoročnému tímu Bostonu, Caps však neudržali trojgólový náskok a podľahli 3:5. Pre Cháru to bol štvrtý kanadský bod (2+2) v desiatom vystúpení v tejto sezóne. Jaroslav Halák v bránke Bruins zlikvidoval 23 striel.



Washington utrpel prvú prehru v riadnom hracom čase, v tabuľke Východnej divízie je druhý o skóre za Philadelphiou Flyers. Boston má na konte o bod menej ako duo lídrov, ale odohral o zápas menej. Úradujúci šampión z Tampy si poradil s Nashvillom 5:2. V drese Lightning odohral takmer 19 minút slovenský zadák Erik Černák, ktorý si odpykal dva dvojminútové tresty a na brankára hostí vyslal dva strelecké pokusy.



výsledky:

Montreal - Vancouver 6:2, New York Rangers - Pittsburgh 3:1, Tampa Bay - Nashville 5