NHL: Chára strelil prvý gól za Washington, Halák inkasoval len raz

výsledky:



Boston - Pittsburgh 4:1 /za domácich J. HALÁK vykryl 16 zo 17 striel/, Buffalo - New York Rangers 2:3 pp, Carolina - Tampa Bay 1:0 pp, Columbus - Florida 3:2 pp a sn, Montreal - Calgary 4:2, New Jersey - Philadelphia 1:3, Washington - New York Islanders 6:3 /za domácich Z. CHÁRA 1+1, R. PÁNIK 0+1/, Minnesota - Los Angeles 5:3, Dallas - Detroit 7:3, Arizona - Anaheim 3:2, Colorado - San Jose 3:0, Edmonton - Toronto 3:4, Vancouver - Ottawa 4:1

New York 29. januára (TASR) - Slovenský hokejista Zdeno Chára si otvoril strelecký účet vo Washingtone Capitals. Štyridsaťtriročný obranca prispel v noci na piatok v súboji NHL k víťazstvu 6:3 nad New Yorkom Islanders premiérovým gólom v novom drese, ku ktorému pridal asistenciu. Bod za asistenciu si pripísal aj jeho krajan Richard Pánik. Washington je po piatom víťazstve v sezóne na čele tabuľky Východnej divízie.Ku štvrtému víťazstvu Bostonu v sérii prispel spoľahlivým výkonom Jaroslav Halák. Slovenský brankár zlikvidoval proti Pittsburghu Penguins 16 striel a inkasoval len jeden gól, Bruins triumfovali 4:1.Hráči Vancouveru si poradili s Ottawou aj v treťom vzájomnom zápase v priebehu štyroch dní. V kanadskom derby zvíťazili tentoraz 4:1, predtým boli ich výhry ešte jednoznačnejšie (5:1, 7:1).