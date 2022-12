NHL: Chára vhodí čestné buly pred Winter Classic v Bostone

Boston 29. decembra (TASR) - Bývalý slovenský hokejový obranca Zdeno Chára bude dôležitou súčasťou úvodného ceremoniálu pred zápasom pod holým nebom medzi Bostonom a Pittsburghom. Spoločne s kanadskou legendou Bobbym Orrom sa postará o úvodné buly stretnutia Winter Classic, ktoré je na programe 2. januára 2023 (o 20.00 SEČ) v bostonskom Fenway Parku.



Organizátori poňali duel ako možnosť priniesť unikátnu symbiózu hokeja s bejzbalom. Pri tejto príležitosti vystúpia na akcii bývalí hráči hokejového klubu Boston Bruins a bejzbalového Boston Red Sox. Súčasťou ceremoniálu budú aj bývalý kapitán Red Sox Jason Varitek, dlhoročný nadhadzovač Tim Wakefield a viaceré legendy Bruins. Slávnostné buly by malo mať podobu bejzbalového nadhodu.



Chára odohral v NHL celkovo 24 sezón, počas ktorých zanechal za sebou mimoriadnu stopu. Vo februári 2022 sa stal obrancom s historicky najväčším počtom odohratých duelov v profilige. V roku 2011 sa stal iba druhým Európanom a prvým Slovákom, ktorý v pozícii kapitána doviedol tím k víťazstvu v Stanleyho pohári. Boston priviedol do finále play off aj v roku 2019, v ňom však Bruins nestačili na St. Louis. V roku 2009 získal Norrisovu trofej pre najlepšieho obrancu sezóny NHL. Pred ročníkom 2022/2023 sa rozhodol ukončiť hráčsku kariéru.