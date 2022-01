NHL: Chára vyrovnal Stevensa, Halákovi zabránil chytať koronavírus

NHL - výsledky:

Boston - Nashville 4:3 pp,

Carolina - Vancouver 4:1,

NY Islanders - Washington 0:2,

Florida - Columbus 9:2,

Philadelphia - NY Rangers 2:3,

Tampa Bay - Dallas 3:1,

Detroit - Buffalo 4:0,

St. Louis - Toronto 5:6,

Chicago - Anaheim 3:0,

Arizona - Colorado 0:5,

Seattle - Los Angeles 1:3,

Edmonton - Ottawa 4:6,

San Jose - Pittsburgh 1:2 pp

New York 16. januára (TASR) - Hokejisti Washingtonu v prvej obrannej formácii so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Islanders 2:0. V drese domácich nastúpil ďalší slovenský zadák Zdeno Chára na svoj 1635. zápas v základnej časti profiligy a v historickom rebríčku obrancov sa na druhom mieste vyrovnal Scottovi Stevensovi. Od rekordéra Chrisa Cheliosa ho delí už len 16 zápasov, v tabuľke všetkých hráčov je desiaty.Chára v zámorskej kariére nazbieral 668 bodov za 207 gólov a 461 asistencií. Proti Washingtonu odohral 18:14 min, mal jednu strelu na bránku a jeden bodyček, zblokoval dve strely súpera. Fehérváry bol s minutážou 21:56 druhý najvyťaženejší obranca Washingtonu, pripísal si plusový bod, jednu strelu na bránku a až päť "hitov". Hostia zastavili šnúru štyroch prehier, keď tretie čisté konto v NHL zaznamenal vďaka 23 zákrokom český brankár Vítek Vaněček. Víťazný gól zaznamenal Tom Wilson a poistku do prázdnej bránky pridal Alexander Ovečkin.Slovenský brankár Jaroslav Halák mal stáť v bránke Vancouveru v súboji na ľade Caroliny, ale necelú hodinu pred úvodným buly mu vyšiel pozitívny test na koronavírus a tak v zostave opäť figuroval Thatcher Demko. Nezabránil však prehre svojho tímu 1:4. Čech Martin Nečas sa v deň svojich 23. narodenín blysol gólom a asistenciou, rovnakú bilanciu mal Vincent Trocheck.V dueli medzi Tampou Bay a Dallasom (3:1) nezasiahol do hry ani jeden zo slovenských obrancov. Domáci Erik Černák absentoval pre zranenie, Andrej Sekera je na covidovej listine Dallasu. V polovici tretej tretiny rozhodol o triumfe Tampy Ross Colton, do prázdnej bránky pridal potom ďalší zásah Alex Killorn. Dallas prehral na ľade súperov siedmy zápas za sebou.Boston dosiahol piate víťazstvo za sebou, keď uspel doma nad Nashvillom 4:3 po predĺžení. V nadstavení sa gólovo presadil Taylor Hall. Florida rozstrieľala doma Columbus 9:2, po dva góly zaznamenali Carter Verhaeghe a Anton Lundell, MacKenzie Weegar si vyrovnal osobné maximum štyrmi bodmi (1+3).Detroit si poradil s Buffalom 4:0 aj zásluhou gólu a dvoch asistencií Tylera Bertuzziho, štvrtý shutout v kariére si pripísal brankár Alex Nedeljkovic. Hráči St. Louis prehrali doma v riadnom čase prvýkrát od 16. novembra, Torontu podľahli v prestrelke 5:6.Chicago zdolalo Anaheim 3:0 a dosiahlo štvrtú výhru za sebou. Brankár Marc-Andre Fleury zastavil všetkých 37 striel súpera pri svojom 70. čistom konte v kariére. Colorado uspelo na ľade Arizony 5:0, zhodne dvoma gólmi sa na tom podieľali Mikko Rantanen a Nathan MacKinnon. Ani gól neinkasoval Darcy Kuemper, bol to pre neho 21. shutout v profilige.