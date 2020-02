NHL: Chárov míľnik si uctili zlatými rukavicami

Boston 8. februára (TASR) - Americká spoločnosť zaoberajúca sa výrobou športových potrieb usporiadala v piatok pre uzavretú spoločnosť slávnostný ceremoniál pri príležitosti jubilejného 1500. zápasu slovenského hokejového obrancu Zdena Cháru v NHL.



"Vôbec som to neočakával. Som dojatý a nesmierne poctený. Nemyslím si, že som si to niečím zaslúžil. Snažím sa len robiť ľuďom radosť a byť sám sebou na ľade i mimo neho. Toto ocenenie patrí všetkým, ktorí pri mne od začiatku stáli. Predovšetkým sa chcem poďakovať mojej rodine. Nikdy sa mi ani nesnívalo, že sa dostanem na takúto métu. Keď som v roku 1997 prišiel do zámoria, mojim cieľom bolo zahrať si v NHL. Postupne sa to nabaľovalo a som nesmierne rád, že som tam, kde som," povedal Chára, ktorý pri tejto príležitosti dostal zlaté rukavice a od starostu aj tabuľku s názvom bostonskej ulice nesúcej jeho meno. Pre charitatívnu organizáciu Italian Home for Children putovalo 10.000 amerických dolárov.



Oficiálna ceremónia kariérneho míľnika Cháru a aj jeho 1000. zápasu v drese "medveďov" sa uskutoční v sobotu pred domácim duelom s Arizonou.