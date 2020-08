NHL: Chárova asistencia nestačila Bostonu proti Tampe Bay

NHL - 3. zápas predkola play off:

Východná konferencia (Toronto)



Florida - New York Islanders 3:2

/stav série: 1:2/



Montreal - Pittsburgh 4:3

/stav série: 2:1/



Západná konferencia



Chicago - Edmonton 2:3 v tretej tretine



Skupina o nasadenie:



Východná konferencia (Toronto)



Boston - Tampa Bay 2:3 /Z. Chára (Boston) 0+1/





Západná konferencia (Edmonton)



Dallas - Colorado 0:4

Toronto 6. augusta (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v noci na štvrtok v zápase skupiny o nasadenie vo Východnej konferencii NHL nad Bostonom Bruins 3:2. "Medveďom" nepomohla ani asistencia slovenského reprezentanta Zdena Cháru. Brankár Jaroslav Halák bol iba na striedačke. Boston je po druhom stretnutí na poslednom štvrtom mieste bez bodu, Tampa Bay je prvá so stopercentnou bilanciou.Chára strávil na ľade 18:25 minúty a v úvode tretej tretiny prihral Chrisovi Wagnerovi na vyrovnávajúci gól na 2:2. Víťazstvo na stranu Tampy Bay strhol 87 sekúnd pred klaksónom Tyler Johnson. Erik Černák absolvoval v drese "bleskov" takmer 23 minút, bol druhý najvyťaženejší hráč tímu a do štatistík si pripísal štyri strely na bránku, tri hity a tri zblokované strely.Hokejisti Montrealu Canadiens sa priblížili k postupu do play off, keď v treťom zápase predkola vo Východnej konferencii zdolali Pittsburgh Penguins 4:3 a v sérii hranej na tri víťazstvá vedú 2:1. Slovenský reprezentant Tomáš Tatar odohral za Montreal takmer sedemnásť minút a pripísal si jednu strelu na bránku.Florida Panthers zdolala New York Islanders 3:2 v treťom zápase predkola a znížila stav série na 1:2. "Ostrovania" nevyužili prvú príležitosť postúpiť do ďalšieho kola. Florida rozhodla o výhre v stredajšom súboji v úvode záverečnej tretiny, do ktorej vstupovali tímy za vyrovnaného stavu 1:1. Už v 41. sekunde tretej časti hry využil presilovku Mike Hoffman a po zásahu Briana Boylea odskočili "panteri" na rozdiel dvoch gólov. V 59. minúte Brock Nelson už iba znížil.V predkole Západnej konferencie Chicago zdolalo Edmonton 4:3 a od postupu do play off ho delí jediný triumf. Oilers viedli po dvoch tretinách 3:2 vďaka dvom zásahom Leona Draisaitla a jedného gólu Conora McDavida. Blackhawks však v záverečnom dejstve otočili, najprv v 55. minúte vyrovnal Matthew Highmore a 76 sekúnd pred koncom zápasu rozhodol Connor Murphy.V skupine o nasadenie na Západe vyhralo Colorado nad Dallasom 4:0 a bez prehry je na čele tabuľky. Andrej Sekera odohral v drese Dallasu takmer 17 minút a mal dve strely na bránku a dva hity. Stars zatiaľ po reštarte nezískali ani bod.