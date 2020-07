NHL: Chayka odstúpil z postu generálneho manažéra Arizony

Glendale 27. júla (TASR) - John Chayka odstúpil z pozície generálneho manažéra klubu NHL Arizona Coyotes. Post opustil iba týždeň pred reštartom zámorskej hokejovej profiligy, "kojoti" nastúpia v predkole play off proti Nashvillu. Funkciu GM dočasne prevezme doterajší Chaykov asistent a bývalý hráč NHL Steve Sullivan.



"Klub je sklamaný z tohto kroku a najmä z jeho načasovania, keď sa Coyotes snažia pripraviť na odlet do Edmontonu, kde sa prvýkrát od roku 2012 predstavia vo vyraďovacej časti NHL," uviedli Coyotes vo svojom vyhlásení. Chayka sa ujal postu GM v máji 2016 vo veku 26 rokov, ako najmladší generálny manažér v histórii súťaže. Iba vlani predĺžil s klubom kontrakt až do roku 2024. Podľa agentúry AP stoja za jeho odchodom nezhody s novým majiteľom klubu Alexom Meruelom.