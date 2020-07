Chicago Blackhawks odmieta zmenu názvu: Symbolizuje dôležitú osobnosť

Chicago 8. júla (TASR) - Hnutie za rasovú rovnosť a sociálnu spravodlivosť v USA už presiahlo aj do športu. Aktivisti vyvíjajú čoraz väčší tlak na kluby, ktoré sa vo svojich názvoch odvolávajú na pôvodné obyvateľstvo Ameriky. Bejzbalový tím Cleveland Indians už vlani zmenil logo, najnovšie uvažujú nad zmenou názvu Washington Redskins v lige amerického futbalu NFL. A bokom nezostal ani hokejový klub NHL Chicago Blackhawks.



Organizácia nesie meno po náčelníkovi indiánskeho kmeňa Saukov a vedenie "jastrabov" dôrazne odmietlo možnosť premenovania. "Názov klubu a logo symbolizuje dôležitú osobnosť dejín, ktorá svojím životom a vodcovskými schopnosťami inšpirovala generácie pôvodných Američanov, ale aj celú spoločnosť. Oslavujeme jeho odkaz, kultúru a tradície pôvodného obyvateľstva. Chápeme, že medzi rešpektom a dešpektom je tenká hranica a odporúčame aj ďalším klubom, aby sa zapojili do celospoločenskej diskusie. My robíme veľa, aby sme zvýšili povedomie o pôvodnej americkej kultúre aj samotnom náčelníkovi Čiernom jastrabovi." citoval portál TSN stanovisko Chicaga.