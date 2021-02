NHL: Chicago môže počítať s uzdraveným Murphym, Strome mimo hry

Chicago 22. februára (TASR) - Vedenie klubu NHL Chicago Blackhawks aktivovalo obrancu Connora Murphyho z listiny zranených hráčov. Dvadsaťsedemročný hokejista, ktorého sužovali problémy s bedrovým kĺbom, by mohol nastúpiť za "jastrabov" už v utorkovom zápase s Columbusom. Murphy stihol odohrať v tejto sezóne 13 zápasov, v ktorých strelil dva góly a pridal tri asistencie.



Blackhawks však nemôžu počítať s útočníkom Dylanom Stromeom, ktorý má podozrenie na otras mozgu a riadi sa príslušným zdravotným protokolom. V pondelok preto nemohol trénovať s tímom. Na listinu zranených hráčov zamieril so spätnou platnosťou obranca Lucas Carlsson, ktorý má natiahnuté slabiny. Podľa agentúry AP by mohol vynechať 10-14 dní.