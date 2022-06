NHL: Chicago povedie tréner Richardson

Chicago 24. júna (TASR) - Novým trénerom hokejistov Chicaga Blackhawks bude Luke Richardson. Dohoda ešte nie je oficiálna, no podľa TSN 53-ročný kouč čoskoro podpíše s vedením klubu NHL zmluvu.



Richardson nahradí na poste Dereka Kinga, ktorý dočasne viedol "jastrabov" po prepustení Jeremyho Collitona. Ten skončil vo funkcii už po úvodných 12 zápasoch sezóny 2021/2022. Richardson pracoval od roku 2018 ako asistent trénera v Montreale Canadiens, rovnakú rolu zastával predtým aj v Ottawe Senators, New Yorku Islanders a na farme "senátorov" v Binghamtone (AHL).



Bývalý obranca absolvoval počas hráčskej kariéry 1417 zápasov v NHL, počas 21 rokov v profilige obliekal dresy Toronta, Edmontonu, Philadelphie, Columbusu, Tampa Bay a Ottawy. S kanadskou reprezentáciou sa radoval zo zisku titulu na MS 1994 v Taliansku. Chicago dvakrát za sebou nepostúpilo do play off, v základnej časti 2021/2022 obsadilo v Centrálnej divízii siedme miesto, od postupu ho delilo 29 bodov.