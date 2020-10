NHL: Chicago vymenilo Saada do Colorada za trojicu hráčov

Denver 11. októbra (TASR) - Hokejový klub NHL Chicago Blackhawks vymenilo Brandona Saada a Dennisa Gilberta do Colorada za Nikitu Zadorova, Antona Lindholma. Zároveň pokryje v nasledujúcej sezóne šestinu zo Saadovej zmluvy na šesť miliónov dolárov.



Dvadsaťsedemročný útočník Saad pôsobil uplynulé tri roky v Chicagu, predtým strávil dve sezóny v Columbuse, kam si "odskočil" z organizácie Blackhawks. V profilige odohral dosiaľ 588 zápasov základnej časti (169+178). V play off má na konte 81 duelov, strelil 18 gólov a pridal 24 asistencií. Vo "veternom meste" sa dvakrát tešil zo zisku Stanleyho pohára. Saadovi zostáva ešte posledný rok zo šesťročnej zmluvy, ktorú podpísal v roku 2015 v celkovej hodnote 36 miliónov dolárov. "V Bradonovi sme získali veterána s dvoma titulmi, ktorý prinesie do tímu skúsenosti," citoval web NHL generálneho manažéra Avalanche Joea Sakica.



"Lavíny" sa vzdali 25-ročného Zadorova, ktorý je obmedzený voľný hráč. V minulom ročníku dosiahol 13 bodov (4+9) v 64 zápasoch základnej časti, v play off pridal 5 bodov (3+2). Rovnako starý Lindholm z pozície obrancu dosiahol jednu asistenciu v štyroch dueloch.