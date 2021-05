NHL: Chicago zdolalo Dallas 4:2, prvýkrát v sezóne privítalo divákov

výsledky:



Chicago - Dallas 4:2, Calgary - Ottawa 6:1

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Chicaga zvíťazili v zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Dallasom 4:2. V United Center si triumf Blackhawks vychutnalo prvýkrát v sezóne aj 3820 priaznivcov.O víťazstve Chicaga rozhodli dva góly Alexa DeBrincata, brankár Kevin Lankinen sa prezentoval 37 úspešnými zákrokmi. Blackhawks nasadili do zostavy až 10 nováčikov. V drese Stars odohral vyše 15 minút slovenský obranca Andrej Sekera, do štatistík si zapísal dva plusové body aj jednu strelu.Calgary doma zdolalo Ottawu 6:1 a udržalo si teoretickú šancu na play off. Johnny Gaudreau a Matthew Tkachuk zaznamenali bilanciu 1+2. Flames strácajú na Montreal osem bodov, odohrajú ešte štyri zápasy, Canadiens ešte dva.