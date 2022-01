Blackhawks získali Laffertyho z Pittsburghu výmenou za Nylandera

Chicago 5. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Chicago Blackhawks získal útočníka Sama Laffertyho z Pittsburghu Penguins výmenou za Alexa Nylandera.



Dvadsaťšesťročný Lafferty má zmluvu do konca sezóny s ročným príjmom 750.000 dolárov. V prebiehajúcom ročníku stihol za Pittsburgh odohrať desať zápasov a zaznamenal dve asistencie. "Tučniaci" ho draftovali v roku 2014 zo 113. miesta a v NHL odohral dokopy 95 zápasov a nazbieral 21 bodov (6+15).



O tri roky mladší Nylander sa dostal do profiligy v drafte 2016, keď po ňom z ôsmeho miesta siahlo Buffalo, v roku 2019 prestúpil do Chicaga. V NHL odohral dokopy 92 duelov a získal 32 bodov (13+19). V prebiehajúcej sezóne pôsobil na farme Rockford v AHL, kde nazbieral 12 bodov (8+4) v 23 dueloch. Uplynulý ročník vynechal pre zranenie ľavého kolena.