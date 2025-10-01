< sekcia Šport
Chromiaka zaradili Kings na waiver listinu, chcú ho poslať na farmu
Dvadsaťtriročný krídelník strávil v Ontariu uplynulé tri sezóny, v minulom ročníku odohral v drese Reign celkovo 71 stretnutí s bilanciou 19 gólov a 21 asistencií.
Autor TASR
Los Angeles 1. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Chromiak nebude pokračovať v prípravnom kempe Los Angeles Kings. Klub zámorskej NHL ho chce poslať do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL, predtým ho však musel zaradiť na waiver listinu. Odtiaľ si ho môže v priebehu 24 hodín stiahnuť iný klub profiligy.
Dvadsaťtriročný krídelník strávil v Ontariu uplynulé tri sezóny, v minulom ročníku odohral v drese Reign celkovo 71 stretnutí s bilanciou 19 gólov a 21 asistencií. Účastník MS 2023 i 2025 na svoju premiéru v prestížnej NHL naďalej čaká. „Králi“ si vybrali Chromiaka v drafte v roku 2020 zo 128. miesta.
