NHL: Chychrunov prvý hetrik, Mrázek zaznameal po návrate shutout

Slováci v akcii:

Zdeno Chára (Washington) 18:22 0 0 0 0 1 0



Richard Pánik (Washington) 8:43 0 0 0 -1 1 0



Andrej Sekera (Dallas) 15:46 0 0 0 0 0 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Na snímke Travis Dermott z Toronta Maple Leafs (vpravo) súperí o puk s Andrewom Mangiapaneom z Calgary Flames počas druhej tretiny zápasu hokejovej NHL v nedeľu 4. apríla 2021 v Calgary v štáte Alberta. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:

TAMPA BAY LIGHTNING - DETROIT RED WINGS 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)



Góly: 45. Hedman (Stamkos, Foote) – 20. Larkin (Erne, Hronek), 37. Filppula (Glendening, Namestnikov), 37. Rasmussen (Djoos, Mantha), 39. Staal (Mantha), 55. Helm (Glendening, Namestnikov). Brankári: Gibson - Greiss, strely na bránku: 28:18.







NEW JERSEY DEVILS - WASHINGTON CAPITALS 4:5 (1:1, 1:2, 2:2)



Góly: 4. Zajac (Merkley, Murray), 38. Šarangovič (Murray, Hughes), 51. Bratt (Zacha), 56. Zajac (Merkley, Murray) – 10. Oshie (Ovečkin, Dillon), 24. Sheary (Orlov, Schultz), 29. Ovečkin (Bäckström, Kuznecov), 43. Hagelin (Hathaway, Dillon), 46. Kuznecov (Ovečkin, Orlov). Brankári: Blackwood - Samsonov, strely na bránku: 39:19.







FLORIDA PANTHERS – COLUMBUS BLUE JACKETS 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 22. Barkov (Hörnqvist, Weegar), 48. Vatrano, 53. Forsling (Barkov, Weegar). Brankári: Driedger - Korpisalo, strely na bránku: 35:32.







CAROLINA HURRICANES – DALLAS STARS 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Góly: 21. Martinook (Trocheck, Pesce). Brankári: Mrázek - Oettinger, strely na bránku: 38:28.







CALGARY FLAMES – TORONTO MAPLE LEAFS 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)



Góly: 12. Nordström (Giordano, Bennett), 20. Mangiapane (Backlund, Lucic) – 1. Rielly (Matthews), 38. Galchenyuk (Tavares, Nylander), 47. Tavares (Nylander, Muzzin), 50. Matthews (Marner, Hyman). Brankári: Rittich - Hutchinson, strely na bránku: 34:30.







ANAHEIM DUCKS – ARIZONA COYOTES 2:3 pp (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 9. Carrick (Zegras), 15. Grant (Zegras, Jones) – 9. Chychrun (Hayden, Goligoski), 56. Chychrun (Schmaltz, Garland), 63. Chychrun (Keller, Larsson). Brankári: Gibson - Hill, strely na bránku: 20:31.







WINNIPEG JETS – VANCOUVER CANUCKS odložené

New York 5. apríla (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars prehrali v noci na pondelok v NHL na ľade Caroliny Hurricanes 0:1. Duel dohrávali bez trénera Ricka Bownessa, ktorému po druhej tretine doručili pozitívny test na koronavírus a v súlade s protokolom musel opustiť striedačku. Nahradil ho asistent John Stevens.Podľa generálneho manažéra Dallasu Jima Nilla však Bownessov pozitívny test spôsobila vakcína:povedal Nill podľa webu NHL."Hviezdy" nenadviazali na úspech z piatkového stretnutia, keď zdolali Carolinu 3:2. O jediný gól sa postaral v 21. minúte Jordan Martinook. Slovenský obranca Andrej Sekera odohral v drese hostí 15:46 minúty a zblokoval dve strely súpera. Hviezdou zápasu bol český brankár Petr Mrázek, ktorý mal 28 úspešných zákrokov. Bol to prvý štart Mrázka v drese Caroliny od 30. januára, odvtedy vynechal 31 zápasov po tom, ako si vykĺbil pravý palec. Mrázek má v tejto sezóne na konte päť štartov tri shutouty.uviedol Mrázek pre nhl.com. V bránke hostí sa opäť predstavil Jake Oettinger a pripísal si 37 zákrokov. Jednotka Dallasu Anton Chudobin vynechal oba zápasy s Carolinou pre koronavírus, no v nasledujúcich dueloch by už mal byť k dispozícii.Čisté konto si udržal aj Chris Driedger z Floridy, ktorý zastavil všetkých 32 striel hráčov Columbusu.vyhlásil Driedger.Ruský útočník Alexander Ovečkin strelil svoj 725. gól v profilige a aj s dvoma asistenciami pomohol Washingtonu k triumfu nad New Jersey 5:4. Zdeno Chára absolvoval v drese Capitals 18:22 minúty, Richard Pánik 8:43 a mal dva mínusové body.Ovečkin sa presadil v presilovej hre a s 265 gólmi v početnej výhode vyrovnal zápis Bretta Hulla na druhom mieste historickej tabuľky, líder Dave Andreychuk mal na konte o deväť zásahov viac. Washington zdolal New Jersey aj ôsmykrát v tejto sezóne a utvoril klubový rekord v počte triumfov nad jedným súperov v ročníku.povedal tréner Washingtonu Peter Laviolette.V drese "diablov" skóroval Travis Zajac, bol to jeho 202. gól za New Jersey. V historickom rebríčku kanonierov klubu sa dotiahol na tretieho Bobbyho Holíka. Najviac gólov má na konte Patrik Eliáš (408) a John MacLean (347). Vo Washingtone nenastúpil útočník Kyle Palmieri, klubový web New Jersey informoval, že sa to bolo z preventívnych dôvodov.Hráči Tampy Bay prehrali v nedeľnom zápase na domácom ľade s Detroitom 1:5. V zostave "bleskov" opäť chýbal pre zranenie dolnej časti tela slovenský obranca Erik Černák, ktorý vynechal už šiesty zápas po sebe. Bolo to prvé víťazstvo Detroitu na ľade Tampy Bay od 17. februára 2011. Predtým ťahali "červené krídla" sedemnásťzápasovú šnúru prehier.povedal tréner Detroitu Jeff Blashill.Toronto zvíťazilo v Calgary 4:2, v jeho drese zaznamenali gól a asistenciu John Tavares a Auston Matthews.povedal Tavares. Toronto má na konte 13 víťazstiev v tejto sezóne na ľade súperov, v tejto štatistike je na čele spolu s Carolinou. Matthews sa stal tretím hráčom z USA, ktorý strelil 25 gólov v každej zo svojich prvých piatich sezón. Okrem neho to dokázali Bobby Carpenter a Mike Modano.V zápase Anaheimu s Arizonou zažiaril hosťujúci obranca Jakob Chychrun, ktorý zaznamenal svoj prvý hetrik v kariére. Jeho tím zvíťazil 3:2 po predĺžení.uviedol 23-ročný zadák.