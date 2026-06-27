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NHL: Clarke podpísal s Los Angeles nový päťročný kontrakt

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bývalý hráč Nových Zámkov má za sebou štatisticky najvydarenejšiu sezónu kariéry. V 82 dueloch základnej časti zaznamenal osem gólov a 32 asistencií.

Autor TASR
Los Angeles 27. júna (TASR) - Kanadský obranca Brandt Clarke bude v hokejovej NHL aj naďalej obliekať dres Los Angeles Kings. S tímom sa dohodol na novom päťročnom kontrakte v hodnote 37 miliónov dolárov s priemerným ročným príjmom 7,4 milióna.

Bývalý hráč Nových Zámkov má za sebou štatisticky najvydarenejšiu sezónu kariéry. V 82 dueloch základnej časti zaznamenal osem gólov a 32 asistencií. Okrem toho zablokoval 185 striel, čo je tretie najvyššie číslo ligy. Informoval portál NHL.com.
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