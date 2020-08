NHL: Člen Siene slávy Dale Hawerchuk prehral boj s rakovinou

Ottawa 18. augusta (TASR) - Vo veku 57 rokov zomrel v utorok bývalý legendárny kanadský hokejista Dale Hawerchuk. Člen Siene slávy prehral boj s rakovinou žalúdka. O jeho úmrtí informoval na sociálnych sieťach jeho syn Eric.



"Po hrdinskom boji so zákernou chorobou nás dnes opustil náš otec. Sme na neho hrdí, nikdy sa nevzdal," napísal na twitteri Eric Hawerchuk. Bývalý úspešný útočník absolvoval v apríli záverečnú fázu chemoterapie po tom, ako mu vlani v septembri diagnostikovali rakovinu žalúdka. Pred dvomi mesiacmi mu však zákernú chorobu opäť objavili.



Dale Hawerchuk patril k najväčším osobnostiam histórie NHL. V roku 1981 stal draftovou jednotkou, keď si ho z prvého miesta vybral Winnipeg Jets. Hneď vo svojej premiérovej sezóne nazbieral v 80-tich zápasoch 103 bodov (45+58) a získal Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika. Stal sa prvým hráčom histórie NHL, ktorý vo veku 19 a menej rokov dosiahol na stobodovú métu. Neskôr jeho rekord prekonal Sidney Crosby.



V zámorskej profilige odohral tento center za Jets, Buffalo Sabres, St. Louis Blues a Philadelphiu Flyers počas 16 sezón celkovo 1188 zápasov a nazbieral v nich 1409 bodov (518+891). Kariéru ukončil v roku 1997 po tom, ako pomohol Flyers k postupu do finále Stanleyho pohára, do Siene slávy ho uviedli v roku 2001. Presadil sa aj na medzinárodnej scéne, Kanadu reprezentoval na troch majstrovstvách sveta a dvoch Kanadských pohároch. Venoval sa aj trénerstvu, v rokoch 2010 - 2019 viedol juniorský tím Barrie Colts v Ontario Hockey League.