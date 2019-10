NHL: Člen Siene slávy Hawerchuk bojuje s rakovinou žalúdka

New York 23. októbra (TASR) - Legendárnemu hokejistovi zámorskej NHL Daleovi Hawerchukovi diagnostikovali rakovinu žalúdka. Päťdesiatšesťročný člen Siene slávy NHL podstupuje podľa TSN liečbu chemoterapiou.



Hawerchuk je od sezóny 2010/2011 trénerom Barrie Colts v juniorskej súťaži Ontario Hockey League (OHL). V septembri klub oznámil, že kouč nebude zo zdravotných dôvodov s tímom v úvode sezóny, ale bližšie detaily neprezradil. Až teraz sa Hawerchuk rozhodol diagnózu oznámiť aj verejnosti. "Z nejakého dôvodu ma Boh pustil do tohto boja. Som pripravený bojovať, chcem žiť, aby som potom mohol vyrozprávať svoj príbeh," povedal Hawerchuk podľa TSN. "Chemoterapia je náročná. Chodím na liečbu raz za týždeň, moje telo to veľmi zasiahne a než sa dám dokopy, čaká ma ďalšia terapia. Musím takto vydržať dva mesiace, nemám ani chuť jesť," prezradil nepríjemné detaily svojho príbehu.



Zo súčasných hráčov NHL boli Hawerchukovými zverencami v Barrie útočník Winnipegu Jets Mark Scheifele, útočník Vancouveru Canucks Tanner Pearson, obranca Floridy Panthers Aaron Ekblad, brankár New Jersey Devils Mackenzie Blackwood, či útočníci Caroliny Hurricanes Andrej Svečnikov a Ryan Suzuki.



Hawerchuk sa v roku 1981 stal draftovou jednotkou NHL, keď si ho vybral Winnipeg Jets. V profilige odohral za Jets, Buffalo Sabres, St. Louis Blues a Philadelphiu Flyers celkovo 1188 zápasov a nazbieral v nich 1409 bodov (518+891). Kariéru ukončil v roku 1997 po tom, ako pomohol Flyers k postupu do finále Stanleyho pohára.