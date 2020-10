NHL: Clifford bude pokračovať v drese St. Louis Blues

St. Louis 12. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL St. Louis Blues podpísal dvojročný kontrakt s kanadským útočníkom Kyleom Cliffordom v hodnote dva milióny dolárov.



Dvadsaťdeväťročného krídleníka si vybrali z 2. kola draftu 2009 Los Angeles Kings. Clifford v ich drese strávil deväť a pol sezóny a dvakrát získal Stanleyho pohár (2012, 2014). Uplynulý ročník odštartoval v LA, no dohral ho v Toronto Maple Leafs, v 69 dueloch nazbieral 17 bodov (7+10), v piatich stretnutiach play off nebodoval. Celkovo odohral v profilige 676 zápasov s bilanciou 61 gólov a 71 asistencií, v 60 súbojoch play off si pripísal 15 bodov (4+11). Informovala agentúra AP.