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NHL: Colorado bude mesiac bez MacKinnona, Makar vynechá dva týždne
Avalanche figurujú na piatom mieste v tabuľke Západnej konferencie a prvý zápas bez oboch opôr odohrajú v noci na nedeľu na ľade Montrealu, v ktorého kádri pôsobí slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Autor TASR
Denver 14. novembra (TASR) - Hokejisti Colorada sa budú musieť približne mesiac zaobísť bez útočníka Nathana MacKinnona. Obranca Cale Makar bude mimo hry zhruba dva týždne. Obaja utrpeli zranenia v dolnej časti tela počas piatkového zápasu NHL na ľade Ottawy (3:4 po predĺžení).
Tridsaťjedenročný MacKinnon sa zranil pri pokuse o reverzný hit na Arťoma Zuba v polovici druhej tretiny. Na striedačku sa vrátil s viditeľnými bolesťami a do stretnutia už nezasiahol. O tri roky mladší Makar mal problémy s pravou nohou a taktiež odišiel do šatne v druhom dejstve. „Keď si vezmem týchto dvoch hráčov, dokážu hrať proti akejkoľvek formácii súpera. Teraz musí ich úlohy prevziať niekto iný. Tým však zároveň strácame hĺbku zostavy, pretože všetci sa v nej posúvajú vyššie,“ povedal tréner tímu Jared Bednar podľa nhl.com.
MacKinnon zaznamenal v prebiehajúcej sezóne 30 kanadských bodov za 10 gólov a 20 asistencií. Dvojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL Makar má na konte päť presných zásahov a 18 asistencií. „Som si istý, že to bude veľká výzva a veľký test pre náš tím. Chýbať nám budú dvaja z najlepších hráčov na svete a to sa nedá len tak nahradiť. Sú obrovskou súčasťou našej ofenzívy. Určite dnes musíme nájsť iné spôsoby, ako sa presadiť v útoku a strieľať góly,“ dodal útočník Artturi Lehkonen.
Avalanche figurujú na piatom mieste v tabuľke Západnej konferencie a prvý zápas bez oboch opôr odohrajú v noci na nedeľu na ľade Montrealu, v ktorého kádri pôsobí slovenský útočník Juraj Slafkovský.
Tridsaťjedenročný MacKinnon sa zranil pri pokuse o reverzný hit na Arťoma Zuba v polovici druhej tretiny. Na striedačku sa vrátil s viditeľnými bolesťami a do stretnutia už nezasiahol. O tri roky mladší Makar mal problémy s pravou nohou a taktiež odišiel do šatne v druhom dejstve. „Keď si vezmem týchto dvoch hráčov, dokážu hrať proti akejkoľvek formácii súpera. Teraz musí ich úlohy prevziať niekto iný. Tým však zároveň strácame hĺbku zostavy, pretože všetci sa v nej posúvajú vyššie,“ povedal tréner tímu Jared Bednar podľa nhl.com.
MacKinnon zaznamenal v prebiehajúcej sezóne 30 kanadských bodov za 10 gólov a 20 asistencií. Dvojnásobný držiteľ Norrisovej trofeje pre najlepšieho obrancu NHL Makar má na konte päť presných zásahov a 18 asistencií. „Som si istý, že to bude veľká výzva a veľký test pre náš tím. Chýbať nám budú dvaja z najlepších hráčov na svete a to sa nedá len tak nahradiť. Sú obrovskou súčasťou našej ofenzívy. Určite dnes musíme nájsť iné spôsoby, ako sa presadiť v útoku a strieľať góly,“ dodal útočník Artturi Lehkonen.
Avalanche figurujú na piatom mieste v tabuľke Západnej konferencie a prvý zápas bez oboch opôr odohrajú v noci na nedeľu na ľade Montrealu, v ktorého kádri pôsobí slovenský útočník Juraj Slafkovský.