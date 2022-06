NHL: Colorado by na finále mohlo mať k dispozícii aj Kadriho s Coglian

Denver 13. júna (TASR) - Hokejistom Colorada by vo finále play off NHL proti Tampe Bay mohli pomôcť aj Nazem Kadri a Andrew Cogliano. Útočníci sa vrátili do tréningového procesu na ľade po tom, ako obaja podstúpili operáciu zranenej ruky po postupe z finále Západnej konferencie cez Edmonton.



Séria o Stanleyho pohár sa začne v noci na štvrtok o 2.00 SELČ v Denveri. "Ich účasť v otváracom zápase nie je vylúčená, obaja už korčuľovali, hoci bez hokejok. Absolvovali podobné zákroky, len sa týkali iných prstov. Dúfame, že s nimi v priebehu finále budeme môcť rátať," povedal tréner Jared Bednar na oficiálnom webe NHL. V nedeľu netrénoval útočník Andre Burakovsky, ktorý dostal voľno na regeneráciu. Brankár Darcy Kuemper sa zotavil zo zranenia v prvom zápase s Edmontonom a na finále bude k dispozícii.