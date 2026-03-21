NHL: Colorado má ako prvé 100 bodov a istotu play off
Autor TASR
New York 21. marca (TASR) - V noci na sobotu nastúpili v zámorskej NHL traja slovenskí hokejisti, no ani jeden sa nezapísal do kanadského bodovania. Obranca Washingtonu Martin Fehérváry získal plusový bod pri víťazstve nad New Jersey 2:1. Obranca hostí Šimon Nemec mal dva mínusové body. Jednu „plusku“ si pripísal aj útočník Martin Pospíšil z Calgary, ktorého tím zdolal Floridu 4:1. Colorado vyhralo v Chicagu 4:1 a ako prvý tím má už istú účasť v play off.
Fehérváry odohral 21:22 min a prezentoval sa aj strelou a dvoma hitmi. Jeho tím bodoval vo štvrtom stretnutí v rade a ukončil trojzápasovú sériu víťazstiev Devils. Nemec zblokoval štyri strely, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v zápase. Dvakrát vystrelil na bránku a na ľade strávil celkovo 20:32 min. Brankár Washingtonu Logan Thompson bol blízko k tretiemu čistému kontu v sezóne, no nádej mu zmaril útočník hostí Jack Hughes gólom 33 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Capitals si bodovo polepšili v súboji tímov, ktoré majú odstup na pozície znamenajúce postup do play off vo Východnej konferencii. Na Detroit, ktorý figuruje na druhej voľnej karte, strácajú šesť bodov. Odstup Devils je dvanásťbodový.
Hokejisti Colorada prestrieľali domáce Chicago 49:20 a napokon triumfovali 4:1. Tromi asistenciami sa na výsledku podieľal najproduktívnejší hráč Avalanche, kapitán Nathan MacKinnon. Hostia nedopustili tretiu prehru po sebe a ako prvý tím v prebiehajúcej sezóne nazbierali 100 bodov. Zároveň sú prvým mužstvom s istotou účasti v play off. Chicago má stratu osem bodov na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii.
Najlepší tím Východnej konferencie Carolina zvíťazil na ľade Toronta 4:3 po predĺžení. O jeho triumfe rozhodol obranca Alexander Nikišin. Hurricanes majú 94 bodov a s desaťbodovým náskokom sú lídri Metropolitnej divízie. Maple Leafs sa s veľkou pravdepodobnosťou neprebojujú do play off. Figurujú na predposlednom mieste vo Východnej konferencii s 13-bodovou stratou na druhú voľnú kartu.
Hráči Floridy nenadviazali na víťazstvo v Edmontone (4:0) a prehrali tretí zápas z predošlých štyroch. Na ľade Flames nezvíťazili od feburára 2018, odvtedy domácim podľahli v siedmich zápasoch v rade. Pospíšil nastúpil na pozícii centra štvrtého útoku Calgary s krídelníkmi Adamom Klapkom a Victorom Olofssonom. Odohral takmer 10 minút, počas ktorých mu do štatistík pribudol plusový bod. Rozdal päť hitov, čo bolo najviac zo všetkých hráčov zápasu, spoločne s útočníkom Floridy Coleom Reinhardtom. Zblokoval jednu strelu a mal 50-percentnú úspešnosť na vhadzovaniach, keď vyhral dve zo štyroch. Flames dokázali zvíťaziť v dvoch zápasoch po sebe iba tretíkrát od začiatku kalendárneho roka. Oba tímy sú vzdialené priečkam zaručujúcim play off a s veľkou pravdepodobnosťou nebudú hrať vo vyraďovacej časti. Flames sú predposlední v tabuľke Západnej konferencie a na druhú voľnú kartu strácajú deväť bodov. Víťazi Stanleyho pohára z uplynulých dvoch sezón Panthers majú 13-bodovú stratu na play off. V ich zostave naďalej absentuje viacero kľúčových hráčov - okrem kapitána Aleksandra Barkova, ktorý v sezóne 2025/2026 ešte nenastúpil, sú zranení aj Sam Reinhart, Brad Marchand, Uvis Balinskis či Jonah Gajdovich.
NHL - výsledky
Toronto - Carolina 3:4 pp, Washington - New Jersey 2:1, Chicago - Colorado 1:4, Calgary - Florida 4:1, Utah - Anaheim 1:4
