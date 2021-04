NHL: Colorado má na covid listine ďalšieho hráča

New York 16. apríla (TASR) - Vedenie zámorskej hokejovej NHL odložilo najbližšie tri plánované zápasy Colorada Avalanche. Dôvodom je, že na tzv. covid listinu pribudol v piatok tretí hráč "lavín".



Colorado tak nenastúpi na piatkový a nedeľňajší duel proti Los Angeles Kings a v utorok ani na stretnutie proti St. Louis Blues. Klub by sa podľa protokolu mohol vrátiť do tréningového procesu na budúci týždeň v stredu, informoval portál kanadskej stanice TSN.