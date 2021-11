Colorado natiahlo víťaznú sériu, Ottawe nestačil hetrik Sanforda

Na snímke vľavo dole útočník Ottawy Zach Sanford oslavuje gól v zápase hokejovej NHL Colorado Avalanche - Ottawa Senators (7:5) v noci na 23. novembra 2021. Foto: TASR/AP



výsledky NHL:



Buffalo - Columbus 4:7

Nashville - Anaheim 3:2

St. Louis - Vegas 5:2

Winnipeg - Pittsburgh 1:3

Colorado - Ottawa 7:5

San Jose - Carolina 2:1 pp



New York 23. novembra (TASR) - Hokejisti Colorada zdolali v noci na utorok v zámorskej NHL Ottawu 7:5 a natiahli víťaznú šnúru na päť zápasov. Hosťom nestačil k úspechu ani hetrik Zacha Sanforda.Senators odohrali prvý zápas po osemdňovej pauze zapríčinenej problémami s Covid-19. V divokej prestrelke strelil kľúčový gól domáci útočník Alex Newhook, ktorý 93 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času za stavu 5:5 poslal Avalanche do vedenia. V úplnom závere spečatil triumf do prázdnej bránky Nazem Kadri, ktorý mal v zápase bilanciu gól a tri asistencie. Dva góly za Colorado strelil Cale Makar, Andre Burakovsky nazbieral tri asistencie.Anaheim podľahol domácemu Nashvillu 2:3. Skončila sa bodová séria útočníka Ducks Troya Terryho, ktorý predtým bodoval v 16-tich dueloch v rade. San Jose zdolalo Carolinu 2:1 po predĺžení, víťazný gól Sharks vsietil v 62. minúte Alexander Barabanov.