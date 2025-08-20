Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Colorado podpísalo ročnú zmluvu so švédskym útočníkom Olofssonom

Na snímke útočník Victor Olofsson. Foto: TASR/AP

Tridsaťročný Olofsson odohral uplynulú sezónu 2024/2025 vo farbách Vegas Golden Knights. V 56 zápasoch dosiahol bilanciu 15 gólov a 14 asistencií.

Autor TASR
Denver 20. augusta (TASR) - Klub zámorskej NHL Colorado Avalanche podpísal ročný kontrakt so švédskym útočníkom Victorom Olofssonom. Z platového stropu „lavín“ ukrojí 1,575 miliónov dolárov.

Tridsaťročný Olofsson odohral uplynulú sezónu 2024/2025 vo farbách Vegas Golden Knights. V 56 zápasoch dosiahol bilanciu 15 gólov a 14 asistencií. Následne si prvýkrát v kariére zahral v play off NHL a v 9 dueloch vyraďovačky získal 4 body (2+2). Pred pôsobením vo Vegas hral za Buffalo, ktoré ho draftovalo v roku 2014 zo 181. miesta.
