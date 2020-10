Colorado podpísalo štvorročnú zmluvu s obrancom Devonom Toewsom

Denver 27. októbra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche sa dohodol na štvorročnej zmluve s obrancom Devonom Toewsom.



Colorado ho získalo pred dvoma týždňami z New Yorku Islanders výmenou za výbery v 2. kole draftu v rokoch 2021 i 2022. Dvadsaťšesťročný bek podpísal kontrakt vo výške 4,1 milióna dolárov ročne a vyhol sa arbitráži, ktorá bola naplánovaná na 31. októbra. "Devon je inteligentný a odolný obranca, ktorý vie hrať s pukom a je platný na oboch stranách klziska," uviedol generálny manažér Avalanche Joe Sakic pre agentúru AP.



Toews strávil v New Yorku predchádzajúce dve sezóny a nazbieral 46 bodov (11+35) v 116 zápasoch, v 30 dueloch play off pridal 15 bodov (3+12).