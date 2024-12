Colorado poslalo brankára Georgijeva do San Jose výmenou za Blackwooda

Denver 10. decembra (TASR) - Colorado Avalanche a San Jose Sharks si v zámorskej hokejovej NHL vymenili brankárov. Alexandar Georgijev sa sťahuje do San Jose výmenou za Mackenzieho Blackwooda. Spolu s ním získali Sharks aj útočníka Nikolaja Kovalenka, podmienečný výber v 5. kole budúcoročného draftu a výber v 2. kole draftu 2026. Do Colorada ide aj útočník Givani Smith a výber v piatom kole draftu 2027.



Blackwood sa dočkal výmeny presne v deň svojich 28. narodenín. V San Jose pôsobil od ročníka 2023/2024, predtým chytal päť sezón v New Jersey Devils. Ruský brankár bulharského pôvodu Georgijev je jeho rovesník a je v poslednom roku svojho kontraktu na 10,2 milióna USD. Colorado bude naďalej hradiť 14 percent z jeho platu. "Zaplatili sme vysokú cenu, ale máme pocit, že táto výmena nám teraz dáva zmysel," povedal pre zámorské médiá Chris MacFarland, generálny manažér Colorada.



Avalanche majú v tejto sezóne priemer 3,55 inkasovaného gólu na zápas, Georgijev mal bilanciu 8-7 s 87,4-percentnou úspešnosťou zákrokov. Do Colorada prišiel z New Yorku Rangers v lete 2022, vlani si zahral v All Star zápase NHL a viedol hodnotenie brankárov celej ligy s 38 víťazstvami. Blackwood nastúpil v prebiehajúcom ročníku za San Jose na 19 stretnutí a pripísal si šesť víťazstiev s úspešnosťou 91,1 percenta, priemerne inkasoval tri góly na zápas. Celkovo má v profilige na konte 215 zápasov, Georgijev ich v základnej časti odchytal 272. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.