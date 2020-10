NHL: Colorado predĺžilo o dva roky zmluvu s Ničuškinom

New York 11. októbra (TASR) - Vedenie hokejového klubu NHL Colorado Avalanche uzavrelo novú dvojročnú zmluvu s útočníkom Valerijom Ničuškinom. Informáciu priniesol portál sportsnet.ca bez finančných detailov.



Dvadsaťpäťročný ruský hokejista strelil v minulej sezóne, svojej prvej v drese "lavín", 13 gólov a pridal 14 asistencií v 65 dueloch. V play off mal v 15 zápasoch bilanciu 2+1. "Valerij patril k dôležitým článkom nášho tímu, má za sebou jednu z najlepších sezón. Je to veľký, mladý krídelník, ktorý dokáže streliť gól a hrá aj dobre v defenzíve. Tešíme sa, že sme si ho udržali na ďalšie dve sezóny," povedal generálny manažér Colorada Joe Sakic.



Ničuškina draftoval v roku 2013 v prvom kole z 10. miesta Dallas Stars, kde odohral štyri sezóny. Celkovo nastúpil v profilige na 288 zápasov základnej časti, strelil 36 gólov a zaznamenal 65 asistencií.