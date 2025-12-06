Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NHL: Colorado uspelo na ľade New Yorku Rangers

Colorado si pripísalo 20. víťazstvo v sezóne.

Autor TASR
New York 6. decembra (TASR) - Hokejisti New Yorku Rangers prehrali v sobotnom zápase v zámorskej NHL s Coloradom 2:3 po predĺžení. O víťazstve lídra celej súťaže rozhodol Nathan MacKinnon, najproduktívnejší hráč ligy dal v zápase dva góly, vrátane rozhodujúceho. Colorado si pripísalo 20. víťazstvo v sezóne.



NHL výsledok:

New York Rangers - Colorado 2:3 pp
