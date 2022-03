Colorado uzavrelo novú dvojročnú zmluvu s brankárom Francouzom

New York 13. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub NHL Colorado Avalanche uzavrel novú dvojročnú zmluvu s českým brankárom Pavlom Francouzom. Finančné podrobnosti kontraktu nezverejnili.



Tridsaťjedenročný Francouz, ktorý je náhradníkom Darcyho Kuempera, vynechal pre zranenie prvých 24 zápasov a sezónny debut absolvoval 16. decembra. Odvtedy má bilanciu 10-3-1, priemer inkasovaných gólov 2,46 na zápas a úspešnosť zákrokov 92 percent.



Francouz mal skvelý štart do kalendárneho roku 2022, keď vychytal sedem víťazstiev v sérii a ako prvý brankár “lavín” od roku 2003 zaznamenal dva shutouty za sebou. Pred ním to naposledy dosiahol člen Siene slávy NHL Patrick Roy.



V 50 zápasoch v kariére NHL má Francouz bilanciu 31-12-5, priemer gólov na zápas 2,42 a 92,3 percentuálnu úspešnosť zásahov. V tejto sezóne mu plynie s “Avs” posledný rok zmluvy v hodnote 2 milióny dolárov. Informáciu priniesol sportsnet.ca.