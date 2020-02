NHL: Colorado zdolalo Minnesotu a dosiahlo štvrtý triumf za sebou

NHL - výsledky:



Detroit - Boston 3:1, Buffalo - Anaheim 2:3, New York Rangers - Los Angeles 4:1, Winnipeg - Chicago 5:2, Minnesota - Colorado 2:3

New York 10. februára (TASR) - Hokejisti Colorada zvíťazili vo štvrtom zápase NHL za sebou. V noci na pondelok zdolali domácu Minnesotu 3:2. V tabuľke Západnej konferencie figurujú na druhom mieste o tri body za St. Louis, majú však k dobru dva duely. Wilds utrpeli prvú prehru po troch výhrach.New York Rangers si na vlastnom ľade poradili s trápiacim sa Los Angeles 4:1. Kings nebodovali po piaty raz v sérii, z uplynulých jedenástich zápasov získali iba tri body a sú poslední v Západnej konferencii, v NHL má horšiu bilanciu iba Detroit.Red Wings dokázali v nedeľu zdolať vedúci tím súťaže Boston 4:1. Bruins neuspeli napriek výraznej streleckej prevahe 40:20 a prišili o šesťzápasovú víťaznú sériu. Slovenský obranca Zdeno Chára odohral v drese Bostonu 18:47 min, mal dve strely na bránku. Do bránky hostí sa mal pôvodne postaviť Jaroslav Halák, tesne pred zápasom ho však vyradilo zranenie v hornej časti tela a do zápasu nastúpil Tuukka Rask, informoval portál nhl.com. Dva góly Detroitu zaznamenal Andreas Athanasiou, 39 zákrokmi sa blysol brankár Jonathan Bernier.