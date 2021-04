NHL: Colorado získalo brankára Dubnyka zo San Jose

New York 10. apríla (TASR) - Hokejový klub NHL San Jose Sharks vymenil kanadského brankára Devana Dubnyka do Colorada Avalanche. Opačným smerom putoval americký obranca Greg Pateryn.



Pre 34-ročného Dubnyka ide o druhú zmenu pôsobiska v priebehu pol roka. Do San Jose prišiel v októbri 2020 po takmer 6-ročnom pôsobení v Minnesote. V drese Sharks nastúpil v sezóne 2020/2021 do 17 zápasov, v ktorých mal 89,8-percentnú úspešnosť zásahov a priemer 3,18 inkasovaného gólu na zápas. V roku 2004 ho draftoval Edmonton, v NHL krátko obliekal aj dresy Nashvillu a Arizony. Celkovo v nej nastúpil do 563 zápasov.



Zaujímavosťou je, že Dubnyk a Pateryn boli dve sezóny spoluhráči v Minnesote. Wild vymenili Pateryna v januári 2021 do Colorada, za ktoré odohral 8 zápasov. V NHL pôsobil aj vo farbách Dallasu a Montrealu. Doteraz v nej odohral 285 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 4 góly, 40 asistencií a 166 trestných minút.