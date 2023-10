Colorado získalo brankára Prosvetova, ďalší ročník vynechá Landeskog

Denver 10. októbra (TASR) - Hokejový klub NHL Colorado Avalanche získal brankára Ivana Prosvetova, ktorého si stiahol z waiver listiny nechránených hráčov. Dvadsaťštyriročný Rus naposledy pôsobil v Arizone, ktorá ho draftovala v roku 2018 v 4. kole z celkovej 114. priečky.



Prosvetov by sa mal stať tímovou dvojkou po tom, čo sa zranil Čech Pavel Francouz. Rolu jednotky by mal opäť zastávať Alexandar Georgijev, ktorý v uplynulom ročníku odchytal za "lavíny" spolu s play off 69 stretnutí a vychytal 40 víťazstiev. Prosvetov strávil väčšinu minulej sezóny na farme v Tucsone a v NHL nastúpil na sedem duelov.



Avalanche zaradili na listinu zranených hráčov Jeana-Luca Foudyho, Chrisa Wagnera a kapitána Gabriela Landeskoga, ktorý vynechá druhú sezónu za sebou, keďže sa zostavuje z operácie chrupavky v pravom kolene.