NHL: Colorado získalo Lehkonena z Montrealu

Colorado 21. marca (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Colorado Avalanche získal do svojich služieb útočníka Artturiho Lehkonena z Montrealu výmenou za obrancu Justina Barrona a výber v 2. kole draftu 2024. Canadiens si ponechajú 50 percent Fínovho kontraktu.



Dvadsaťšesťročný krídelník odohral v prebiehajúcej sezóne 58 zápasov, v ktorých strelil trinásť gólov a pridal šestnásť asistencií. Celú doterajšiu kariéru v NHL strávil v Montreale, ktorý si ho vybral v 2. kole draftu v roku 2013. V profilige odohral 396 zápasov ZČ a pripísal si 149 bodov (74+75), v play off pridal 12 bodov (6+6) v 33 súbojoch. V roku 2021 strelil rozhodujúci gól v predĺžení šiesteho zápasu semifinále s Vegas Golden Knights a poslal Montreal do prvého finále od roku 1993. Canadiens v ňom nakoniec prehrali s Tampou Bay Lightning.