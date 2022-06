NHL: Coloradu chýba posledný krok, Černák asistoval a nedohral

Na snímke vpravo center Colorada Nazem Kadri strieľa víťazný gól v predĺžení, vľavo prekonaný ruský brankár Tampy Andrej Vasilevskij vo štvrtom zápase finále play off hokejovej NHL Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche (2:3 pp) v noci na 23. júna 2022. Foto: TASR/AP

finále play off NHL - 4. zápas:



Tampa Bay - Colorado 2:3 pp /za domácich ČERNÁK 0+1/



/stav série: 1:3/

Tampa 23. júna (TASR) - Hokejistov Colorada delí od zisku Stanleyho pohára jediný triumf. V noci na štvrtok zvíťazili na ľade dvojnásobného obhajcu Tampy Bay 3:2 po predĺžení a vo finálovej sérii play off NHL vedú už 3:1 na zápasy. Slovenský obranca "bleskov" Erik Černák zaznamenal asistenciu pri otváracom góle zápasu, odohral však len sedem minút a 37 sekúnd, pretože po blokovaní strely zamieril do šatne a už sa z nej nevrátil. Dovtedy si stihol pripísať plusový bod, tri strely, dva bodyčeky a dva bloky.Tampa viedla vo štvrtom finále 1:0 i 2:1, no náskok nezužitkovala. O víťazstve Avalanche rozhodol v 13. minúte predĺženia Nazem Kadri. Piaty duel je na programe v Denveri v noci na sobotu o 2.00 SELČ.