NHL: Columbus aj Carolina vyrovnali stav série, Vegas vedie už 2:0

1. kolo play off NHL:

Toronto, štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Tampa Bay - Columbus 1:3 /stav série 1:1/



Boston - Carolina 2:3 /stav série 1:1/



Edmonton, štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Vegas - Chicago 4:3 pp /stav série 2:0/



Dallas - Calgary 5:4 /stav série 1:1/

Toronto 14. augusta (TASR) - Hokejisti Columbusu Blue Jackets zvíťazili vo štvrtkovom druhom zápase štvrťfinále Východnej konferencie play off NHL nad Tampou Bay Lightning 3:1 a vyrovnali stav série na 1:1. Aj Carolina vyrovnala stav série, keď zdolala Boston 3:2. Slovenský obranca a kapitán Bruins Zdeno Chára absolvoval na ľade takmer 16 minút s dvoma mínusovými bodmi, brankár Jaroslav Halák bol opäť na striedačke.V drese Tampy nechýbal slovenský obranca Erik Černák. Na ľade strávil dokopy 17:20 minút, pripísal si tri strely na bránku, šesť hitov, jeden blok a jedno vylúčenie, ktoré súper potrestal gólom.Lepší vstup do stretnutia mali hráči Lightning, keď sa už v 6. minúte ujali vedenia. Nikita Kučerov nastrelil spoza bránky puk do chrbta brankára Joonasa Korpisala a ten si ho zrazil do siete. Tampa bola počas celého zápasu strelecky aktívnejšia (37:22), ale recept na fínskeho brankára už druhýkrát nenašla. Columbus vyrovnal v 13. minúte vďaka Ryanovi Murraymu a do vedenia išiel krátko pred prvou prestávkou, keď za 16 sekúnd potrestal vylúčenie Černáka. Presnou strelou z pravého kruhu sa presadil Oliver Bjorkstrand. Tampa sa dlho snažila o vyrovnanie, no v 52. minúte prešiel Alexander Wennberg šikovnou kľučkou cez Kevina Shattenkirka a trafil nad pravý betón Andreja Vasilevského. Tampa hrala v závere vyše dve a pol minúty bez brankára, ale znížiť sa jej už nepodarilo.Tretí zápas štvrťfinálovej série, ktorá sa hrá v torontskej "bubline" v Scotiabank Aréne, je na programe v nedeľu od 1.30 SELČ.V Západnej konferencii v Rogers Place v Edmontone zvíťazili hráči Vegas nad Chicagom 4:3 po predĺžení. Vďaka víťaznému gólu Reillyho Smitha zo 68. minúty vedú 2:0 na zápasy.