NHL: Columbus do play off už aj s Jonesom, Bjorkstrandom i Korpisalom

New York 28. mája (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Columbus Blue Jackets nastúpi na play off v plnej sile. Počas prestávky v sezóne, ktorú spôsobila pandémia koronavírusu, si doliečili zranenia obranca Seth Jones, útočník Oliver Bjorkstrand i brankári Joonas Korpisalo a Elvis Merzlikins.



Jones je líder obrany a v 56 dueloch základnej časti nazbieral 30 bodov (6+24), Bjorkstrand je s 21 gólmi najlepší strelec tímu, dokopy zaznamenal 36 bodov. Obaja mali zlomeniny na nohe. Korpisalo stihol odohrať 37 duelov s bilanciou 2,60 gólov na stretnutie a úspešnosťou 91,1%, Merzlikins zasiahol do 33 zápasov, inkasoval v priemere 2,35 gólov a mal úspešnosť zákrokov 92,3%.



Vedenie NHL v utorok oznámilo podrobný projekt s 24-člennou vyraďovačkou. Columbus nastúpi na úvod proti Torontu Maple Leafs. "Teraz je čas, aby sme využili to, čo sme sa za celý rok naučili, nesmieme to premárniť. Keď budeme všetci zdraví, budeme aj silnejší," uviedol kapitán tímu Nick Foligno. Informovala agentúra AP.