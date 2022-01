Columbus prehral s Pittsburghom, Crosby strelil hetrik

NHL - výsledky:



Carolina - New York Rangers 6:3,

Columbus - Pittsburgh 2:5,

Detroit - Dallas 4:5 pp,

New York Islanders - Arizona 4:0,

Chicago - Minnesota 1:5,

Anaheim - Tampa Bay 5:1,

Seattle - St. Louis 0:5,

Vancouver . Florida 1:2 pp a sn



New York 22. januára (TASR) - Hokejisti Pittsburghu triumfovali v NHL na ľade Columbusu 5:2. Hrdinom zápasu bol hosťujúci kapitán Sidney Crosby, ktorý strelil hetrik a na ďalší gól prihral. Hráči New Yorku Islanders v zostave so Zdenom Chárom zdolali na vlastnom ľade Arizonu 4:0, slovenský obranca si pripísal dva plusové body.Hráči Tampy Bay v zostave bez slovenského obrancu Erika Černáka prehrali na ľade Anaheimu 1:5. Ducks aj vďaka dvom gólom Dereka Granta a 32 úspešným zákrokom Johna Gibsona zastavili štvorzápasovú sériu prehier. Dallas triumfoval na ľade Detroitu 5:4 po predĺžení. Stars opäť nastúpili bez Andreja Sekeru, ktorý je ešte stále na covidovej listine. Vancouver v bránke bez Jaroslava Haláka podľahol doma Floride 1:2 po nájazdovom rozstrele.Crosby prispel 15. hetrikom v profilige k štvrtému víťazstvu Pittsburghu za sebou. Penguins bodovali naplno v 15 z uplynulých 17 duelov.pochvaľoval si trénerMike Sullivan.NY Islanders zaznamenali s súboji s Arizonou treti triumf za sebou. Iľja Sorokin vykryl všetkých 17 striel a pripísal si na konto štvrtý shutout v sezóne. Brock Nelson vsietil dva góly, Chára strávil na ľade 19:30 min.povedsl pre oficiálnu webovú stránku zámorskej súťaže Scott Mayfield, autor gólu a asistencie.Oallas po víťazstve na ľade Buffala uspel aj v Detroite. O zisku dvoch bodov rozhodol v tretej minúte predĺženia v presilovej hre Roope Hintz.neskrýval spokojnosť Hintz.Pod víťazstvo Caroliny nad New Yorkom Rangers 6:3 sa podpísal bývalý hráčTony DeAngelo, ktorý ku gólu pridal dve asistencie. Do tímu Hurricanes prišiel pred začiatkom sezóny ako voľný hráč.povedal DeAngelo.Minnesota triumfovala v Chicagu 5:1 aj vďaka dvom presným zásahom Ryana Hartmana, ktorý pre žalúdočné problémy nastúpil so sebazaprením.uviedol Hartman.