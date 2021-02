NHL: Columbus už môže počítať s brankárom Merzlikinšom

New York 11. februára (TASR) - Hokejový brankár Elvis Merzlikinš sa po zranení vrátil do tímu NHL Columbus Blue Jackets. Dvadsaťšesťročný Lotyš sa zranil na tréningu 3. februára v hornej časti tela, klub ho následne zaradil na listinu zranených hráčov.



V tejto sezóne odchytal 6 zápasov s priemerom 2,76 inkasovaných gólov na zápas a úspešnosťou zákrokov 91,3 percenta. Columbus pred zápasom proti Chicagu povolal do tímu aj obrancu Andrewa Peekeho. V NHL debutoval tento 23-ročný zadák v uplynulej sezóne, keď v 22 zápasoch zaznamenal gól a dve asistencie.