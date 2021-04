NHL: Columbus vymenil Rileyho Nasha do Toronta

Columbus 10. apríla (TASR) - Kanadský hokejista Riley Nash sa v rámci NHL sťahuje z Columbusu do Toronta. Maple Leafs ho získali v piatok výmenou za podmienenú voľbu v 7. kole budúcoročného draftu.



Tridsaťjedenročný Nash, ktorý si v tomto ročníku pripísal dva góly a päť asistencií v 37 zápasoch, by sa mal po sezóne stať neobmedzeným voľným hráčom. "Javorové listy" v jeho osobe získali skúseného, defenzívne ladeného centra do štvrtej formácie. Neprekážalo im, že Nash momentálne laboruje so zranením v dolnej časti tela a mužstvu bude k dispozícii až o šesť týždňov. Bývalý prvokolový výber Edmontonu hral v profilige aj za Carolinu a Boston. Informoval o tom portál tsn.ca.