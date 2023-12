NHL: Connor vs Connor pre McDavida, bodoval v desiatom dueli za sebou

New York 13. decembra (TASR) - Premiérovo v hokejovej NHL sa v noci na stredu proti sebe postavili Connor McDavid a Connor Bedard. Súboj draftových jednotiek z rokov 2015 resp. 2023 vyznel lepšie pre McDavida, ktorého Edmonton zdolal Chicago 4:1 a kapitán domácich si pripísal dve asistencie. Bodoval tak v desiatom dueli za sebou. Naprázdno nevyšiel ani Bedard, postaral sa o jediný gól Chicaga.



"Majú v tíme dvoch najlepších hráčov na svete (McDavid, Leon Draisaitl) a nie je ľahké proti nim hrať," uviedol po zápase pre zámorské médiá Bedard, ktorý otvoril skóre už vo 4. minúte duelu. To však bolo zo strany Blackhawks všetko, potom sa už presadili iba domáci. Bedard natiahol šnúru bodov na klziskách súperov už na 10 zápasov a je tak druhá najdlhšia v histórii NHL v podaní 18-ročného alebo mladšieho hráča. Rekord drží Nathan MacKinnon zo sezóny 2013/14 (16 zápasov).



McDavid sa podieľal na dvoch presných zásahoch svojho tímu, počas svojej prebiehajúcej 10-zápasovej šnúry s aspoň jedným bodom nazbieral spolu šesť gólov a 19 asistencií. Je to už jeho trinásta bodová séria s aspoň 10 zápasmi, podarilo sa mu to ako piatemu hráčovi histórie. Pred ním to dokázali Wayne Gretzky (31), Guy Lafleur (15), Mario Lemieux (14) a Marcel Dionne (13).



Dve asistencie mal za Edmonton aj Evan Bouchard a ten bodoval už v dvanástom stretnutí v rade. Je to druhá najdlhšia bodová séria obrancu v dejinách Oilers, dlhšiu ťahal iba Paul Coffey v rokoch 1985-86 - trvala vtedy 28 zápasov. Draisaitl dal svoj dvanásty gól v sezóne a bodoval v treťom stretnutí za sebou. Po rozpačitom začiatku sezóny a novembrovej výmene trénera sa Edmontonu mimoriadne darí a vyhral už ôsmy duel v sérii. Jedno ich tak delí od vyrovnania klubového rekordu.



Auston Matthews z Toronta a Brock Boeser z Vancouveru ako prví v tejto sezóne prekonali 20-gólovú métu a sú na čele tabuľky strelcov s 21 presnými zásahmi. Matthews bol hlavnou hviezdou Toronta vo víťaznom stretnutí na ľade NY Rangers. Pod triumf 7:3 sa podpísal dvoma gólmi a dvoma asistenciami, bol to jeho prvý štvorbodový večer v sezóne. V uplynulých piatich dueloch nastrieľal sedem gólov. "Mám pocit, že som chytil správny rytmus," povedal po zápase americký útočník.



Doterajšia bilancia Boesera je prekvapujúcejšia, keďže v minulej sezóne dal v 74 stretnutiach iba 18 gólov a teraz má po 29 zápasoch na konte o tri viac. Výrazne tak atakuje svoje doterajšie kariére maximum - 29 presných zásahov zo sezóny 2017/18. "Musím sa naďalej sústrediť na to, čo mi prináša úspech. Každý deň tvrdo pracujem a chcem pomôcť môjmu tímu k víťazstvám," vyhlásil Boeser pre zámorské médiá po čistom hetriku do siete Tampy Bay. Zariadil tak triumf svojho tímu 4:1, bol to jeho piaty duel s aspoň tromi gólmi v zámorskej profilige.