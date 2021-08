Copp na arbitráž nepôjde, s Winnipegom podpísal ročnú zmluvu

Winnipeg 13. augusta (TASR) – Americký hokejový útočník Andrew Copp sa dohodol s klubom Winnipeg Jets na ročnom kontrakte. Vyhol sa tak arbitrážnemu konaniu, na ktorom by jeho plat určil nezávislý sudca. Nová zmluva mu v sezóne 2021/2022 vynesie 3,64 milióna dolárov.



Copp bol po sezóne 2020/2021 obmedzený voľný hráč, no keďže sa s klubom dlho nevedel dohodnúť na novej zmluve, požiadal o arbitráž. Tú mal naplánovanú na 26. augusta, no napokon na ňu nepôjde, rovnako ako jeho spoluhráč obranca Neal Pionk. Tomu sudca „odklepol" 5,875 milióna dolárov.



Copp má za sebou individuálne najlepšiu sezónu v kariére. Ziskom 39 bodov v základnej časti (za 15 gólov a 24 asistencií) v 55 zápasoch si vytvoril osobné maximá, v play off pridal 2 asistencie v 8 zápasoch. V organizácii Jets pôsobí od draftu 2013, keď ho Winnipeg získal zo 104. pozície. V NHL doteraz odohral celkovo 445 zápasov, v ktorých si pripísal 161 bodov (64 + 97).