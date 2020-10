Hokejista nútil spolužiaka jesť z pisoára, v NHl sa ho tím zriekol

Glendale 30. októbra (TASR) – Klub Arizona Coyotes sa zriekol práv na 18-ročného amerického hokejistu Mitcha Millera, ktorého si vybral v nedávnom drafte NHL. K tomuto kroku sa vedenie odhodlalo po tom, ako vyšlo najavo Millerovo šikanovanie spolužiaka.



Arizona siahla po obrancovi vo 4. kole z celkovej 111. pozície. Za sebou mal dve sezóny v USHL, v ročníku 2019/2020 dosiahol v 44 zápasoch 8 gólov a 25 asistencií.



Na Millerov prehrešok z minulosti upozornil denník The Arizona Republic, ktorý zverejnil príbeh, v ktorom Miller spoločne s ďalším spolužiakom šikanovali spolužiaka Isaiaha Meyera-Crothersa. Ten pre denník uviedol, že jediné, čo chcel od Millera, bolo ospravedlnenie. Povedal, že ak by ho Miller nešikanoval a neprinútil jesť cukríky z pisoáru, bol by stále hráč klubu NHL.



Coyotes sa najskôr postavili za Millera, no po veľkej kritike v médiách a na sociálnych sieťach sa vzdali práv na tohto hráča.



„Pred draftom sme vedeli o tomto incidente z roku 2016. Neospravedlňujeme tento typ správania, ale vzali sme to ako poučný moment pre Millera, ktorému sme chceli poskytnúť príležitosť byť lídrom v snahe o antišikanovanie a antirasizmus.



Neskôr sme sa dozvedeli viac o tejto udalosti a najmä o jej vplyve na rodinu Meyera-Crothersa. Poznatky, ktoré sme získali, sa nezhodujú s víziou našej organizácie a viedli z rozhodnutiu zriecť sa práv na tohto hráča. V mene klubu Arizona Coyots sa chcem ospravedlniť Isaiahovi a jeho rodine," uviedol generálny riaditeľ Xavier Gutierrez pre klubovú stránku.