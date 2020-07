NHL: Crawford chýbal na pondelkovom tréningu Chicaga

Chicago 14. júla (TASR) - Brankár Corey Crawford chýbal na pondelkovom tréningu hokejového klubu Chicaga Blackhawks. Jeho absencia vyvolala špekulácie, či bude tímu k dispozícii na reštart sezóny NHL. Hráči mali do pondelka možnosť odriecť účasť v závere sezóny, ktorú dohrajú od 1. augusta v Edmontone a Toronte formátom play off.



Podľa vyjadrenia organizácie "jastrabov" Crawford netrénoval zo zdravotných dôvodov, ale ďalšie podrobnosti neuviedli. Tridsaťpäťročný brankár bol kľúčovou súčasťou Chicaga pri ziskoch Stanleyho pohárov v rokoch 2013 a 2015, celkovo v play off odchytal 87 zápasov s úspešnosťou zákrokov 91,9 percenta. Informovala o tom agentúra AP.