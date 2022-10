NHL: Crosby prekonal Gilmoura, Boston neprehral s Arizonou 12 rokov

Na archívnej snímke John Tortorella. Foto: TASR/AP

New York 16. októbra (TASR) - Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby zaznamenal aj v druhom zápase novej sezóny NHL tri kanadské body, keď v dueli proti Tampe Bay Lightning (6:2) strelil gól a pridal dve asistencie. V historických štatistikách hokejovej profiligy sa dostal na 19. miesto.Tridsaťpäťročný kanadský center má na konte 1415 bodov (519+869) v 1100 zápasoch a dostal sa pred Douga Gilmoura (1414 bodov v 1474 dueloch). Spomedzi aktívnych hráčov je Crosby najproduktívnejší hráč NHL, na druhom mieste je Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals. Crosby zaznamenal 423. zápas s viac ako jedným bodom.Udalosťou bohatého víkendového programu bolo aj víťazstvo Bostonu nad Arizinou (6:3). Bruins zdolali Coyotes v 19. zápase za sebou, s “kojotmi” neprehrali viac ako 12 rokov (naposledy 9. októbra 2010).Pod vysoké víťazstvo NY Islanders nad Anaheimom 7:1 sa výrazne podpísali obrancovia Scott Mayfield a Robin Salo, keď obaja strelili po dva góly. Naposledy sa niečo podobné v histórii “ostrovanov” stalo 12. januára 1993, keď k víťazstvu nad Calgary Flames 8:2 prispeli dvoma zásahmi obrancovia Vladimir Malachov a Scott Lachance.Matthew Tkachuk sa stal šiestym hráčom Floridy, krorý skóroval v prvých dvoch zápasoch v drese Panthers. Víťaz základnej časti minulej sezóny vyhral v Buffale 4:3. Gólovo sa presadil aj obranca Sabres Rasmus Dahlin, ktorý skóroval v oboch úvodných dueloch sezóny. Niečo podobné v klubovej histórii dosiahli spomedzi zadákov len Jaroslav Špaček (2007-08) a Jim Schoenfeld (1979-80).Philadelphia pod vedením navrátilca do NHL Johna Tortorellu vstúpila do sezóny dvoma víťazstvami a v oboch prípadoch ich "letci" dosiahli po obrate v skóre. V noci prehrávali doma s Vancouverom 0:2 a vyhrali 3:2. Flyers dosiahli naposledy tzv. “comeback wins” v prvých dvoch zápasoch v sezóne 1993-94.V divokom zápase vyhrali Los Angeles Kings na ľade Minnesoty 7:6. Prispel k tomu aj Drew Doughty, ktorý sa stal druhým aktívnym obrancom so 70 gólmi v početnej výhode. Na čele je Brent Burns z Caroliny Hurricanes (80). V histórii “kráľov” dokázal viac ako Doughty len Rob Blake (92).Dve asistencie nazbieral Anže Kopitar, slovinský center sa v historických tabuľkách klubovej produktivity dostal s 1070 bodmi (365+705) na tretie miesto pred Davea Taylora. Viac bodov ako Kopitar zaznamenali v drese Kings len Marcel Dionne (1307) a Luc Robitaille (1154).Sam Lafferty sa od sezóny 1933-1934 stal len siedmym hráčom v histórii Chicaga, ktorý strelil dve góly v oslabení v jednej tretine. Podarilo sa mu to v priebehu dvoch minút a ôsmich sekúnd v prostrednej časti zápasu na ľade San Jose Sharks, kde Blackhawks vyhrali 5:2. Pred ním to naposledy v drese Chicaga dokázal Rene Bourque 28. februára 2008.