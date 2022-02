New Yorku Islanders zvíťazili bez Cháru, Sorokin vynuloval Anaheim

Na snímke brankár Canucks Thatcher Demko likviduje strelu v zápase hokejovej NHL New York Rangers - Vancouver Canucks (2:5) v noci na 28. februára 2022. Foto: TASR/AP

Na snímke z 27. februára 2022 Evandera Kanea (91) z Edmontonu Oilers (vpravo) drží Brady Skjei (76) z Caroliny Hurricanes, keď sa strela odrazila od brankára Frederika Andersena (31) počas tretej tretiny hokejového zápasu NHL. Foto: TASR/AP

Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 27. februáru 2022:

1. Tomáš Tatar (New Jersey) 49 9 12 21 -13 86 16



2. Martin Fehérváry (Washington) 51 3 6 9 +17 57 18



3. Zdeno Chára (NY Islanders) 45 0 8 8 +3 53 73



4. Adam Ružička (Calgary) 19 4 3 7 +5 23 6



5. Erik Černák (Tampa Bay) 24 1 6 7 +7 43 21



6. Andrej Sekera (Dallas) 24 0 3 3 -2 18 12



7. Richard Pánik (NY Islanders) 4 0 1 1 -2 4 0



8. Marián Studenič (New Jersey) 17 1 0 1 -6 24 0



9. Christián Jaroš (New Jersey) 11 0 0 0 -4 9 2



------------------------------------------------------------



Jaroslav Halák (Vancouver) 11 2 241 27 89,9% 2,93 0 2



Adam Húska (NY Rangers) 1 0 32 7 82,1% 7,04 0 0



/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov, priemer inkasovaných gólov na zápas, počet shutoutov, trestné minúty/

výsledky:

Carolina Hurricanes - Edmonton Oilers 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)



Góly: 12. Teräväinen (Svečnikov, Chatfield), 17. Aho (Teräväinen, Svečnikov) - 25. Ryan. Brankári: Andersen - Smith, strely na bránku: 29:30, 18.801 divákov.







Dallas Stars - Buffalo Sabres 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)



Góly: 13. Raffl (Faksa, Heiskanen), 27. Hintz (Pavelski, Harley), 37. Raffl (Seguin, Radulov), 49. Gurianov (Lindell, Benn) - 29. Thompson (Skinner, Samuelsson), 55. Eakin (Hägg). Brankári: Oettinger - Anderson, strely na bránku: 31:40, 18.532 divákov.







Chicago Blackhawks - St. Louis Blues 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)



Góly: 23. Kyrou (Schenn, Barbašev), 27. Bučnevič (Thomas), 39. Perron (Schenn, Faulk), 44. Perron. Brankári: Fleury - Binnington, 30:35, 19.588 divákov.







Arizona Coyotes - Winnipeg Jets 3:5 (2:2, 1:0, 0:3)



Góly: 11. Chychrun (Koljačonok, Eriksson), 17. Hayton (Ritchie, Chychrun), 34. Ritchie (Eriksson, Hayton) - 8. Lowry (Beaulieu, Schmidt), 11. Svečnikov (Beaulieu, Dubois), 44. Wheeler (Šťastný), 46. Connor (Svečnikov, Dubois), 59. Connor (Pionk). Brankári: Wedgewood - Comrie, strely na bránku: 29:38, 10.152 divákov.







Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)



Góly: 5. Bjorkstrand (Roslovic, Voráček), 29. Roslovic - 20. Ruhwedel (Malkin, Kapanen), 52. Malkin (Rust, Guentzel), 58. Crosby (Letang, Rust). Brankári: Merzlikins - DeSmith, strely na bránku: 34:40, 17.072 divákov.







New York Rangers - Vancouver Canucks 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)



Góly: 50. Lafreniere (Zibanejad), 55. Strome (Panarin, Fox) - 4. Pearson (Miller), 20. Myers (Miller, Highmore), 27. Lammikko (Schenn), 36. Highmore (Ekman-Larsson, Myers), 58. Pettersson (Demko). Brankári: Georgijev - Demko, strely na bránku: 33:34, 16.483 divákov.







Anaheim Ducks - New York Islanders 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)



Góly: 14. Dobson (Pageau, Palmieri), 22. Cizikas (Johnston, Clutterbuck), 52. Greene (Johnston, Cizikas), 56. Bellows (Wahlstrom, Aho). Brankári: Stolarz - Sorokin, strely na bránku: 34:22, 14.173 divákov.







San Jose Sharks - Seattle Kraken 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 18. Dzingel (Couture, Gregor), 28. Reedy (Weatherby), 55. Gadjovich (Weatherby, Burns) - 18. Geekie (Donato, Czarnik). Brankári: Reimer - Grubauer, strely na bránku: 24:40, 13.171 divákov.

New York 28. februára (TASR) - Hokejisti New Yorku Islanders bez zraneného slovenského obrancu Zdena Cháru zvíťazili v noci na pondelok v zámorskej NHL na ľade Anaheimu Ducks 4:0. Veľkou oporou hostí bol brankár Iľja Sorokin, ktorý vykryl všetkých 34 striel. Vancouver v bránke bez Jaroslava Haláka uspel na ľade New Yorku Rangers 5:2.Sorokin si pripísal už piate čisté konto v prebiehajúcej sezóne a v tejto štatistike je druhý v celej NHL. Prvá priečka patrí s ôsmimi shutoutmi brankárovi Calgary Flames Jacobovi Markströmovi.povedal tréner Islanders Barry Trotz. Casey Cizikas strelil gól a na jeden prihral, Ross Johnston zaznamenal dve asistencie.povedal Cizikas. "Ostrovanom" chýbal okrem Cháru aj najproduktívnejší hráč Mathew Barzal, obaja sa zranili v noci na nedeľu pri prehre s LA Kings, no ani v jednom prípade by nemalo ísť o nič vážne.Druhý newyorský tím si proti Vancouveru pripísal druhú prehru za sebou. Canucks naopak vyhrali tretíkrát v sérii a uspeli v piatom z uplynulých šiestich dueloch. J.T. Miller zaznamenal dve asistencie a svoju bodovú šnúru natiahol na šesť stretnutí (4+9). Vancouver viedol už 4:0, no v závere si takmer zdramatizoval duel, keď inkasoval v priebehu štyroch minút z hokejok Alexisa Lafrenirea a Ryana Stromeho, no výhru udržali.Hráči Caroliny zdolali na domácom ľade Edmonton 2:1. Potvrdili post lídra Východnej konferencie a zaknihovali piate víťazstvo za sebou. Gólom a asistenciou sa na tom podieľal Teuvo Teräväinen, ktorý bodoval vo ôsmom zápase v sérii (4+7).povedal pre nhl.com. Oilers prišli v 6. minúte o Connora McDavida, ktorý dostal hokejkou do tváre od obrancu Bradyho Skjeia. Kapitán Edmontonu potreboval dentálne ošetrenie a vrátil sa do druhej tretiny.Dallas bez zraneného slovenského obrancu Andreja Sekeru doma zdolal Buffalo 4:2 a uštedril mu šiestu prehru za sebou. Jake Oettinger chytil 38 striel, Michael Raffl zaznamenal po 16 dueloch bez gólu dva presné zásahy.povedal. Štvrté víťazstvo po sebe zaznamenali hráči St. Louis, keď vyhrali v Chicagu 4:0. Hrdinom zápasu bol brankár Jordan Binnington s 30 zásahmi a desiatym shutoutom v kariére.povedal.Pittsburgh zvíťazil nad Columbusom 3:2, keď v záverečnej desaťminútovke otočil stav. V presilovke vyrovnal Jevenij Malkin a dve a štvrť minúty pred koncom strelil víťazný zásah Sidney Crosby. Bol to už jeho 74. víťazný gól v drese Penguins, čím vyrovnal Maria Lemieuxa na tretej priečke klubovej histórie. Viac majú na konte len Malkin (75) a Jaromír Jágr (74).Kyle Connor sa podpísal dvoma gólmi na obrate Winnipegu Jets na ľade Arizony Coyotes v tretej tretine z 2:3 na 5:3. Hostia tak ukončili štvorzápasovú sériu prehier.povedal Connor, ktorý strelil šesť gólov v uplynulých siedmich dueloch.Siedmu prehru v sérii zaknihovali hráči Seatlleu, napriek tomu, že prestrieľali San Jose 40:22, prehrali na jeho ľade 1:3. Prvé góly v NHL zaznamenali domáci Scott Reedy a Jonah Gadjovich.povedal tréner Bob Boughner.povzdychol si kouč hostí Dave Hakstol.Pittsburgh zvíťazil nad Columbusom 3:2, keď v záverečnej desaťminútovke otočil stav. V presilovke vyrovnal Jevenij Malkin a dve a štvrť minúty pred koncom strelil víťazný zásah Sidney Crosby. Bol to už jeho 74. víťazný gól v drese Penguins, čím vyrovnal Maria Lemieuxa na tretej priečke klubovej histórie. Viac majú na konte len Malkin (75) a Jaromír Jágr (74).