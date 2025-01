NHL: Cypľakov dostal trojzápasový dištanc za faul na Poehlinga

New York 18. januára (TASR) - Ruský hokejový útočník Maxim Cypľakov z New Yorku Islanders dostal od disciplinárky NHL trojzápasový dištanc za zákrok na Ryana Poehlinga vo štvrtkovom dueli proti Philadelphii. V stretnutí zaň nedostal žiadny trest.



K incidentu došlo v prvej tretine súboja, v ktorom Islanders napokon doma prehrali 3:5. Cypľakov príde o takmer 15-tisíc dolárov. Tieto peniaze poputujú do Fondu núdzovej pomoci pre hráčov. Pre 26-ročného útočníka Islanders ide o prvú sezónu v NHL. Doteraz v nej odohral 44 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 7 gólov a 12 asistencií.